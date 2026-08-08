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Senado confirma a exabogado de Trump como fiscal general de EEUU
Senado confirma a exabogado de Trump como fiscal general de EEUU
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La Cámara Alta estadounidense avaló a Todd Blanche como el nuevo titular del Departamento de Justicia del país norteamericano. 08.08.2026, Sputnik Mundo
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El abogado, conocido por haber sido defensor del presidente Donald Trump, obtuvo 50 votos a favor y 49 en contra por parte de los legisladores. Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril, ello tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi. Su candidatura fue presentada formalmente por la Casa Blanca en junio de este año y necesitaba ser ratificada por el Senado.
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Senado confirma a exabogado de Trump como fiscal general de EEUU

23:45 GMT 08.08.2026 (actualizado: 10:39 GMT 09.08.2026)
© AP Photo / Manuel Balce CenetaTodd Blanche
Todd Blanche - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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La Cámara Alta estadounidense avaló a Todd Blanche como el nuevo titular del Departamento de Justicia del país norteamericano.
El abogado, conocido por haber sido defensor del presidente Donald Trump, obtuvo 50 votos a favor y 49 en contra por parte de los legisladores.
Blanche ejercía la jefatura del Departamento de Justicia de forma interina desde abril, ello tras la abrupta destitución de su predecesora, Pam Bondi.
Su candidatura fue presentada formalmente por la Casa Blanca en junio de este año y necesitaba ser ratificada por el Senado.
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