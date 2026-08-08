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Las FFAA de Rusia interceptan 8 misiles Flamingo ucranianos y liberan una localidad en el último día
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Las FFAA de Rusia liberan el asentamiento de Ivánovka, en la región de Járkov, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.375 militares, indican desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde la cartera castrense.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 240 militares.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los almacenes de drones de ataque y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 157 zonas.De acuerdo con el Ministerio, las FFAA rusas también alcanzaron 11 vehículos blindados, un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata y una estación de contrabatería AN/TPQ-53 producida en EEUU.
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Las FFAA de Rusia interceptan 8 misiles Flamingo ucranianos y liberan una localidad en el último día

13:27 GMT 08.08.2026
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Soldado ruso en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
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Las FFAA de Rusia liberan el asentamiento de Ivánovka, en la región de Járkov, durante la última jornada, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars estadounidense, uno del Vampire checo, ocho misiles Flamingo ucranianos, cuatro bombas guiadas y derribó 828 drones.
"Las unidades del grupo de fuerzas Norte, como resultado de una activa ofensiva, tomaron el control de la localidad de Ivánovka, en la región de Járkov", señala el comunicado diario.
En las últimas 24 horas, Ucrania perdió unos 1.375 militares, indican desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 335 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde la cartera castrense.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 240 militares.
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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, los almacenes de drones de ataque y sus componentes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 157 zonas.
De acuerdo con el Ministerio, las FFAA rusas también alcanzaron 11 vehículos blindados, un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata y una estación de contrabatería AN/TPQ-53 producida en EEUU.

En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 200.921 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.489 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.769 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.087 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.698 vehículos militares especiales.

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