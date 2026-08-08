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Fujimori nombrará a embajador de Perú en México "en los próximos días"
Fujimori nombrará a embajador de Perú en México "en los próximos días"
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La mandataria peruana Keiko Fujimori anunció que en los días siguientes designará a un nuevo embajador en territorio mexicano, como parte del restablecimiento... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Además, expresó su confianza en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum también nombre pronto a su representante en Lima.Fujimori defendió también la decisión de otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo político en México, al asegurar que su Administración actuó conforme al derecho internacional y sin considerar posturas políticas. Señaló que la medida contribuyó a normalizar la relación bilateral. La mandataria de Perú indicó que, por ahora, su Gobierno no ha evaluado solicitar la extradición de Chávez, reiterando que la prioridad es fortalecer los vínculos con México.
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Fujimori nombrará a embajador de Perú en México "en los próximos días"

00:43 GMT 08.08.2026 (actualizado: 10:20 GMT 08.08.2026)
© AP Photo / Bruno EliasLa presidenta de Perú, Keiko Fujimori
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori - Sputnik Mundo, 1920, 08.08.2026
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La mandataria peruana Keiko Fujimori anunció que en los días siguientes designará a un nuevo embajador en territorio mexicano, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales tras nueve meses de ruptura.
Además, expresó su confianza en que el Gobierno de Claudia Sheinbaum también nombre pronto a su representante en Lima.
Fujimori defendió también la decisión de otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien recibió asilo político en México, al asegurar que su Administración actuó conforme al derecho internacional y sin considerar posturas políticas. Señaló que la medida contribuyó a normalizar la relación bilateral.
La mandataria de Perú indicó que, por ahora, su Gobierno no ha evaluado solicitar la extradición de Chávez, reiterando que la prioridad es fortalecer los vínculos con México.
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