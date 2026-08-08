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El padre de Lionel Messi fallece tras una grave enfermedad
El padre de Lionel Messi fallece tras una grave enfermedad
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Jorge Messi, el padre del capitán de la 'Albiceleste' y también su representante, murió anoche en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, reportan... 08.08.2026, Sputnik Mundo
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Asumió el rol de mentor y se encargó de cumplir con las obligaciones contractuales y comerciales del astro argentino. Su participación resultó crucial durante los primeros años de la carrera de Lionel.Aunque Jorge estuvo siempre presente en la vida de su hijo, prefirió mantener un perfil bajo y evitar la atención de los medios. En sus redes sociales, publicó principalmente los logros deportivos de Lionel y en celebraciones familiares con sus hijos, nietos y sobrinos.Desde 2023, integra el plantel del Inter Miami de la MLS canadoestadounidense. Messi considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y uno de los más grandes de todos los tiempos. Es el único futbolista en la historia que ha ganado ocho Balones de Oro, ocho premios al Jugador Mundial de la FIFA, seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA, entre otros galardones. En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus y fue incluido en el Dream Team del Balón de Oro.
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El padre de Lionel Messi fallece tras una grave enfermedad
11:06 GMT 08.08.2026 (actualizado: 11:21 GMT 08.08.2026)
Jorge Messi, el padre del capitán de la 'Albiceleste' y también su representante, murió anoche en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, reportan medios locales. Tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.
Asumió el rol de mentor y se encargó de cumplir con las obligaciones contractuales y comerciales del astro argentino. Su participación resultó crucial durante los primeros años de la carrera de Lionel.
"Mi viejo estuvo siempre al lado mío. Vivimos muchas cosas feas. Por ahí yo me encerraba a llorar solo en la pieza, o él lo mismo, sin que lo viera. Hacíamos que estábamos bien los dos, pero estábamos mal. Mi viejo me preguntó qué querés hacer, ¿querés seguir o nos volvemos? Yo quise seguir y él se quedó conmigo", recordó en 2007 el propio Leo.
Aunque Jorge estuvo siempre presente en la vida de su hijo, prefirió mantener un perfil bajo y evitar la atención de los medios. En sus redes sociales, publicó principalmente los logros deportivos de Lionel y en celebraciones familiares con sus hijos, nietos y sobrinos.
Desde 2023, integra el plantel del Inter Miami
de la MLS canadoestadounidense. Messi considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo
y uno de los más grandes de todos los tiempos. Es el único futbolista en la historia que ha ganado ocho Balones de Oro, ocho premios al Jugador Mundial de la FIFA, seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de la FIFA, entre otros galardones. En 2020, se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir un premio Laureus y fue incluido en el Dream Team del Balón de Oro.