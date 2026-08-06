¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica

La titular de la FGR explicó que en enero de este año, un testigo declaró que al exmandatario se le entregaron grabaciones tomadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicadas en Iguala, del autobús en donde viajaban los estudiantes secuestrados, cuya existencia se negó al inicio aludiendo a una supuesta falla técnica.Meses después, otro testigo dijo que Aguirre dijo en una reunión de altos mandos estatales que se eliminara cualquier evidencia surgida cerca del Palacio de Justicia en torno al caso de los normalistas.
Ernestina Godoy, fiscal general de la República, informó en conferencia de prensa que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, habría ordenado la eliminación de evidencia sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en septiembre de 2014.
La titular de la FGR explicó que en enero de este año, un testigo declaró que al exmandatario se le entregaron grabaciones tomadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicadas en Iguala, del autobús en donde viajaban los estudiantes secuestrados, cuya existencia se negó al inicio aludiendo a una supuesta falla técnica.
Meses después, otro testigo dijo que Aguirre dijo en una reunión de altos mandos estatales que se eliminara cualquier evidencia surgida cerca del Palacio de Justicia en torno al caso de los normalistas.
"Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", añadió Godoy.
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