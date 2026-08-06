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¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica
¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica
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Ernestina Godoy, fiscal general de la República, informó en conferencia de prensa que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, habría ordenado la eliminación... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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La titular de la FGR explicó que en enero de este año, un testigo declaró que al exmandatario se le entregaron grabaciones tomadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicadas en Iguala, del autobús en donde viajaban los estudiantes secuestrados, cuya existencia se negó al inicio aludiendo a una supuesta falla técnica.Meses después, otro testigo dijo que Aguirre dijo en una reunión de altos mandos estatales que se eliminara cualquier evidencia surgida cerca del Palacio de Justicia en torno al caso de los normalistas.
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¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica

22:57 GMT 06.08.2026
© AP Photo / Felix MarquezLas familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, no han dejado de buscarlos durante una década.
Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, no han dejado de buscarlos durante una década. - Sputnik Mundo, 1920, 06.08.2026
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Ernestina Godoy, fiscal general de la República, informó en conferencia de prensa que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, habría ordenado la eliminación de evidencia sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en septiembre de 2014.
La titular de la FGR explicó que en enero de este año, un testigo declaró que al exmandatario se le entregaron grabaciones tomadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicadas en Iguala, del autobús en donde viajaban los estudiantes secuestrados, cuya existencia se negó al inicio aludiendo a una supuesta falla técnica.
El GIEI podría regresar a las investigaciones sobre caso Ayotzinapa, dicen familiares de desaparecidos - Sputnik Mundo, 1920, 28.11.2025
El GIEI podría regresar a las investigaciones sobre caso Ayotzinapa, dicen familiares de desaparecidos
28 de noviembre 2025, 05:44 GMT
Meses después, otro testigo dijo que Aguirre dijo en una reunión de altos mandos estatales que se eliminara cualquier evidencia surgida cerca del Palacio de Justicia en torno al caso de los normalistas.
"Estos y otros elementos contenidos en nuestra investigación permiten sostener que, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal", añadió Godoy.
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