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¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica

¿Por qué fue detenido el exgobernador Ángel Aguirre? La fiscalía mexicana lo explica

Sputnik Mundo

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, informó en conferencia de prensa que Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, habría ordenado la eliminación... 06.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-06T22:57+0000

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La titular de la FGR explicó que en enero de este año, un testigo declaró que al exmandatario se le entregaron grabaciones tomadas en las inmediaciones del Palacio de Justicia del Estado, ubicadas en Iguala, del autobús en donde viajaban los estudiantes secuestrados, cuya existencia se negó al inicio aludiendo a una supuesta falla técnica.Meses después, otro testigo dijo que Aguirre dijo en una reunión de altos mandos estatales que se eliminara cualquier evidencia surgida cerca del Palacio de Justicia en torno al caso de los normalistas.

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