Rusia libera 8 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en la última semana de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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El Ejército ruso liberó la localidad de Anískino, en la región de Járkov en el último día, además de otros siete asentamientos en la última semana, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, Kiev perdió unos 9.600 soldados, detallan.
"Como resultado de las operaciones ofensivas activas de unidades del grupo de fuerzas Norte (...) ayer [6 de agosto] fue establecido el control sobre la localidad de Anískino, en la región de Járkov", señala el informe semanal.
Aparte de eso, fuerzas rusas tomaron control de los asentamientos de Beli Kolódez, Ustínovka, Bakshéyevka y Ólgovka, en la región de Járkov; Rizhevka, en la región de Sumi; al igual que Liubitskoye y Zarnitsa, en la región de Zaporozhie.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 2.505 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.
A estas bajas se suman más de 2.375 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, hasta 1.640 en la de la agrupación Norte, más de 1.495 en la del grupo Oeste, más de 1.335 en la del grupo Sur, y alrededor de 250 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron dos ataques masivos y 12 combinados con armas de alta precisión y drones contra la industria militar, centros logísticos, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra talleres de producción y almacenes de drones y sus componentes.
Asimismo, alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos ucranianos, destinadas a la acumulación y reparación de equipo militar, almacenamiento de carga militar y combustible y lubricantes para las necesidades de sus Fuerzas Armadas. En particular, fueron destruidos 34 buques, indican desde el Ministerio.
Las tropas rusas también alcanzaron 94 vehículos blindados.
En los últimos siete días, la defensa antiaérea rusa interceptó 91 bombas guiadas, 11 proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 6.575 drones ucranianos. La Flota del Mar Negro, a su vez, destruyó cinco lanchas no tripuladas.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 200.093 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.478 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.076 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.607 vehículos militares especiales.
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