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España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta
España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta
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El mundo entero vio las imágenes de miles de personas irrumpiendo en Ceuta, pero lo que el suceso encierra es más que una crisis migratoria: revela el estado... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:00:55 Presentación del programa02:10 Lo que todos ignoran acerca de lo que sucedió en Ceuta19:05 Un presidente electo que deja al descubierto cuán dividido y polarizado puede estar un país36:34 Irán como ejemplo de cómo las sanciones pueden volverse en contra de quien las impone
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España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta
El mundo entero vio las imágenes de miles de personas irrumpiendo en Ceuta, pero lo que el suceso encierra es más que una crisis migratoria: revela el estado real de la cohesión de la Unión Europea.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:
00:55 Presentación del programa
02:10 Lo que todos ignoran acerca de lo que sucedió en Ceuta
19:05 Un presidente electo que deja al descubierto cuán dividido y polarizado puede estar un país
36:34 Irán como ejemplo de cómo las sanciones pueden volverse en contra de quien las impone