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España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta

España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta

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El mundo entero vio las imágenes de miles de personas irrumpiendo en Ceuta, pero lo que el suceso encierra es más que una crisis migratoria: revela el estado... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:00:55 Presentación del programa02:10 Lo que todos ignoran acerca de lo que sucedió en Ceuta19:05 Un presidente electo que deja al descubierto cuán dividido y polarizado puede estar un país36:34 Irán como ejemplo de cómo las sanciones pueden volverse en contra de quien las impone

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