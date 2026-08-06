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MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
- Sputnik Mundo, 1920
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
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España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta
España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta
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El mundo entero vio las imágenes de miles de personas irrumpiendo en Ceuta, pero lo que el suceso encierra es más que una crisis migratoria: revela el estado... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:00:55 Presentación del programa02:10 Lo que todos ignoran acerca de lo que sucedió en Ceuta19:05 Un presidente electo que deja al descubierto cuán dividido y polarizado puede estar un país36:34 Irán como ejemplo de cómo las sanciones pueden volverse en contra de quien las impone
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España en una encrucijada: lo que no se dice del incidente en Ceuta

19:00 GMT 06.08.2026
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El mundo entero vio las imágenes de miles de personas irrumpiendo en Ceuta, pero lo que el suceso encierra es más que una crisis migratoria: revela el estado real de la cohesión de la Unión Europea.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Darío Orellana dialogan sobre:
00:55 Presentación del programa
02:10 Lo que todos ignoran acerca de lo que sucedió en Ceuta
19:05 Un presidente electo que deja al descubierto cuán dividido y polarizado puede estar un país
36:34 Irán como ejemplo de cómo las sanciones pueden volverse en contra de quien las impone
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