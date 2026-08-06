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MINUTO A MINUTO: El sismo de magnitud 7,4 deja varios heridos y daños en Colombia
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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero
Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue oficialmente elegido candidato presidencial del PT, e irá por la reelección, apuntó al aumento de... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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Brasil para los brasileños, la soberanía es primero
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Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero

15:00 GMT 06.08.2026
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue oficialmente elegido candidato presidencial del PT, e irá por la reelección, apuntó al aumento de las inversiones en defensa y sobre todo a proteger la riqueza mineral del país de los intereses extranjeros, aspectos clave en la soberanía y progreso nacional.
Ven a volar junto a nosotros Por todo lo alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:19 Presentación del programa
03:55 Cómo Lula postula la soberanía económica para Brasil
09:37 Lo que implica la necesidad estratégica de proteger los propios recursos
16:09 Se repite la historia: ¿qué sucede con los países que se alinean con socios equivocados?
26:18 Crónicas de lo absurdo
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