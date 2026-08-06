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Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero

Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero

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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue oficialmente elegido candidato presidencial del PT, e irá por la reelección, apuntó al aumento de... 06.08.2026, Sputnik Mundo

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