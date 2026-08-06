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Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero
Brasil para los brasileños, la soberanía viene primero
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue oficialmente elegido candidato presidencial del PT, e irá por la reelección, apuntó al aumento de... 06.08.2026, Sputnik Mundo
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El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue oficialmente elegido candidato presidencial del PT, e irá por la reelección, apuntó al aumento de las inversiones en defensa y sobre todo a proteger la riqueza mineral del país de los intereses extranjeros, aspectos clave en la soberanía y progreso nacional.
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00:19
Presentación del programa
03:55
Cómo Lula postula la soberanía económica para Brasil
09:37
Lo que implica la necesidad estratégica de proteger los propios recursos
16:09
Se repite la historia: ¿qué sucede con los países que se alinean con socios equivocados?
26:18
Crónicas de lo absurdo