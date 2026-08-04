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https://noticiaslatam.lat/20260804/la-caida-de-suministros-militares-a-ucrania-desde-la-epoca-de-biden-en-cifras-1174532776.html
La caída de suministros militares a Ucrania desde la época de Biden, en cifras
La caída de suministros militares a Ucrania desde la época de Biden, en cifras
Sputnik Mundo
A principios de 2026, el volumen de armas suministradas por Washington directamente a Kiev ha caído casi cinco veces con respecto al periodo del mandato de Joe... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T11:33+0000
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📰 suministro de armas a ucrania
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Sputnik te muestra cómo han cambiado los envíos directos de armas a Kiev.*Cabe señalar que los suministros de algunos sistemas continuaron, pero dejaron de ser directos y pasaron a ser intermediados por la Unión Europea, que se encarga de comprar los equipos y entregarlos a Kiev.
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🛡️ infografías militares, 📊 infografía, eeuu, ucrania, joe biden, инфографика, 📰 suministro de armas a ucrania
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, eeuu, ucrania, joe biden, инфографика, 📰 suministro de armas a ucrania

La caída de suministros militares a Ucrania desde la época de Biden, en cifras

11:33 GMT 04.08.2026
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A principios de 2026, el volumen de armas suministradas por Washington directamente a Kiev ha caído casi cinco veces con respecto al periodo del mandato de Joe Biden, calcula Sputnik, basándose en un informe presentado al Congreso de Estados Unidos.
Sputnik te muestra cómo han cambiado los envíos directos de armas a Kiev.
La caída de suministros militares a Ucrania desde la época de Biden, en cifras - Sputnik Mundo
*Cabe señalar que los suministros de algunos sistemas continuaron, pero dejaron de ser directos y pasaron a ser intermediados por la Unión Europea, que se encarga de comprar los equipos y entregarlos a Kiev.
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