El comercio entre México y EEUU alcanza niveles récord durante el primer semestre del año

De acuerdo con datos recopilados por el diario La Jornada con base en cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense, con dicho intercambio comercial, México se posicionó como el principal exportador e importador de la vecina nación del norte. Durante el primer semestre del año, el valor de las exportaciones de México a EEUU sumó un monto de 298.157 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 195.576 millones.
Entre enero y junio de 2026, el intercambio de bienes entre ambas naciones ascendió hasta los 493.700 millones de dólares, una cifra sin precedentes y que equivale al 16,5% del comercio total de Estados Unidos.
De acuerdo con datos recopilados por el diario La Jornada con base en cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense, con dicho intercambio comercial, México se posicionó como el principal exportador e importador de la vecina nación del norte.