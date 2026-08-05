Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20260805/el-comercio-entre-mexico-y-eeuu-alcanza-niveles-record-durante-el-primer-semestre-del-ano-1174550735.html
El comercio entre México y EEUU alcanza niveles récord durante el primer semestre del año
El comercio entre México y EEUU alcanza niveles récord durante el primer semestre del año
Sputnik Mundo
Entre enero y junio de 2026, el intercambio de bienes entre ambas naciones ascendió hasta los 493.700 millones de dólares, una cifra sin precedentes y que... 05.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-05T04:32+0000
2026-08-05T04:32+0000
economía
eeuu
méxico
comercio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1e/1160882163_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_a755d7668c2e9554269610a895ecbe97.jpg
De acuerdo con datos recopilados por el diario La Jornada con base en cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense, con dicho intercambio comercial, México se posicionó como el principal exportador e importador de la vecina nación del norte. Durante el primer semestre del año, el valor de las exportaciones de México a EEUU sumó un monto de 298.157 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 195.576 millones.
https://noticiaslatam.lat/20260803/por-que-el-t-mec-ayuda-a-mexico-frente-a-los-aranceles-de-eeuu-1174524365.html
eeuu
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1e/1160882163_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_74c5b169102abf8f1153bc145f4dd728.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, méxico, comercio
eeuu, méxico, comercio

El comercio entre México y EEUU alcanza niveles récord durante el primer semestre del año

04:32 GMT 05.08.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de MéxicoComercio exterior mexicano
Comercio exterior mexicano - Sputnik Mundo, 1920, 05.08.2026
© Foto : Portal web del Gobierno de México
Síguenos en
Entre enero y junio de 2026, el intercambio de bienes entre ambas naciones ascendió hasta los 493.700 millones de dólares, una cifra sin precedentes y que equivale al 16,5% del comercio total de Estados Unidos.
De acuerdo con datos recopilados por el diario La Jornada con base en cifras de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio estadounidense, con dicho intercambio comercial, México se posicionó como el principal exportador e importador de la vecina nación del norte.
El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será revisado en 2026. - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
Economía
¿Por qué el T-MEC ayuda a México frente a los aranceles de EEUU?
3 de agosto, 06:28 GMT
Durante el primer semestre del año, el valor de las exportaciones de México a EEUU sumó un monto de 298.157 millones de dólares, mientras que las importaciones ascendieron a 195.576 millones.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала