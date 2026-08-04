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Varios muertos y una decena de heridos en ataques ucranianos con drones en la región de Moscú

Varios muertos y una decena de heridos en ataques ucranianos con drones en la región de Moscú

Sputnik Mundo

Al menos cinco personas perdieron la vida y 10 más resultaron heridas, entre ellos uno grave, siete de mediana consideración y dos leves, denunció el... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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Precisó que presentan heridas por metralla y por la onda expansiva, fracturas, así como lesiones en los tejidos blandos y en el tórax. Todos los lesionados están recibiendo toda la atención médica necesaria, aseguró.En total, la defensa antiaérea derribó en total 320 drones ucranianos sobre distintas regiones del país, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.Se registraron varios incendios provocados por el impacto de drones en la zona industrial de Novosiolki, en el municipio de Chéjov, al sur de Moscú. El mayor se produjo en un depósito, donde el fuego ya fue extinguido, precisó. Como consecuencia del ataque, también resultaron dañados una subestación eléctrica y un edificio administrativo.Además, fue alcanzado un centro logístico del gigante del comercio electrónico Wildberries en Chéjov. Otro complejo de la empresa en la región de Leningrado fue atacado con drones, lo que provocó un incendio, mientras que una tercera instalación resultó dañada en la región de Tver.En conjunto, las instalaciones de Wildberries en 11 regiones de Rusia han sido blanco de una quincena de ataques con drones desde mediados de julio.

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