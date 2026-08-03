https://noticiaslatam.lat/20260803/rusia-asesta-golpes-contra-la-infraestructura-maritima-de-ucrania-informa-la-defensa-rusa-1174530064.html
Rusia asesta golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania, informa la Defensa rusa
Rusia asesta golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania, informa la Defensa rusa
Sputnik Mundo
El Ejército de Rusia continúa atacando la infraestructura portuaria ucraniana utilizada para los fines de las tropas de Kiev, comunicó el Ministerio de Defensa... 03.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-03T17:11+0000
2026-08-03T17:11+0000
2026-08-03T17:11+0000
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Los objetivos alcanzados por ataques con drones:La Defensa rusa ha señalado en reiteradas ocasiones que sus fuerzas están atacando infraestructuras vinculadas con el complejo militar-industrial de Ucrania para mermar su potencial de combate.
https://noticiaslatam.lat/20260803/moscu-acusa-a-la-otan-y-la-ue-de-patrocinar-el-terrorismo-1174529395.html
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📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, mar negro, ministerio de defensa de rusia, rusia, ataque
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, ucrania, mar negro, ministerio de defensa de rusia, rusia, ataque
Rusia asesta golpes contra la infraestructura marítima de Ucrania, informa la Defensa rusa
El Ejército de Rusia continúa atacando la infraestructura portuaria ucraniana utilizada para los fines de las tropas de Kiev, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, el ente castrense detalló los objetivos alcanzados en el puerto de Nikoláyev y en las aguas del mar Negro.
"Las FFAA rusas continuaron lanzando ataques contra puertos, buques y la infraestructura portuaria de Ucrania que se utilizan en beneficio de las FFAA ucranianas", sostuvo.
Los objetivos alcanzados por ataques con drones:
Dos cargueros con cargamentos militares en el puerto de Nikoláyev.
Dos buques que transportaban carga militar en el mar Negro.
La Defensa rusa ha señalado en reiteradas ocasiones que sus fuerzas están atacando infraestructuras vinculadas con el complejo militar-industrial de Ucrania para mermar su potencial de combate.