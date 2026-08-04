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Rusia frustra un atentado orquestado por Kiev contra un dirigente de una de las regiones rusas
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Sputnik Mundo
Dos ciudadanos rusos fueron arrestados en la ciudad de Sebastopol por preparar, por encargo de los servicios ucranianos, un atentado contra un alto cargo de... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T11:06+0000
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"Detenidos dos ciudadanos en la ciudad de Sebastopol que realizaban por orden de la inteligencia ucraniana sabotajes y actos terroristas en el territorio de Crimea (...) Después de entrenamientos para la manipulación de artefactos explosivos caseros, el supervisor les ordenó cometer ataques terroristas contra instalaciones de la infraestructura crítica de la región y contra un alto funcionario durante su estancia en la península", señaló la institución en un comunicado.En los registros realizados a los dos individuos, las fuerzas de seguridad hallaron tres drones con cargas explosivas, de 350 gramos cada una, así como una bomba con 800 gramos de explosivos.Los detenidos, detalló el ente, planeaban también ingresar en una organización terrorista ucraniana, proscrita en Rusia.La oficina regional del FSB en Crimea comunicó a Sputnik que una corte de Sebastopol dictaminó prisión provisional para los dos agentes ucranianos por dos meses. El organismo precisó que los dos sujetos recogían también datos de inteligencia sobre las unidades militares desplegadas en Crimea.
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Rusia frustra un atentado orquestado por Kiev contra un dirigente de una de las regiones rusas
Dos ciudadanos rusos fueron arrestados en la ciudad de Sebastopol por preparar, por encargo de los servicios ucranianos, un atentado contra un alto cargo de una de las nuevas regiones de Rusia, informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas en ruso).
"Detenidos dos ciudadanos en la ciudad de Sebastopol que realizaban por orden de la inteligencia ucraniana sabotajes y actos terroristas en el territorio de Crimea (...) Después de entrenamientos para la manipulación de artefactos explosivos caseros, el supervisor les ordenó cometer ataques terroristas contra instalaciones de la infraestructura crítica de la región y contra un alto funcionario durante su estancia en la península", señaló la institución en un comunicado.
En los registros realizados a los dos individuos, las fuerzas de seguridad hallaron tres drones con cargas explosivas, de 350 gramos cada una, así como una bomba con 800 gramos de explosivos.
Los detenidos, detalló el ente, planeaban también ingresar en una organización terrorista ucraniana, proscrita en Rusia.
La oficina regional del FSB en Crimea comunicó a Sputnik que una corte de Sebastopol dictaminó prisión provisional para los dos agentes ucranianos por dos meses. El organismo precisó que los dos sujetos recogían también datos de inteligencia sobre las unidades militares desplegadas en Crimea.