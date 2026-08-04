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Rusia está dispuesta a cooperar con Brasil en la construcción naval, indica asesor del Kremlin | Video
Rusia está dispuesta a cooperar con Brasil en la construcción naval, indica asesor del Kremlin | Video
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Moscú y Brasilia tienen un gran potencial para cooperar en el ámbito de la construcción naval, especialmente en el desarrollo del sector petrolero y gasífero... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con Pátrushev, una de las áreas con mayor potencial de cooperación figura la construcción de buques de gran tonelaje para la exportación de cereales, una flota pesquera moderna y otras embarcaciones civiles.Por su parte, el sector petrolero es otra área con amplias oportunidades de trabajo conjunto, destacó.En cuanto al volumen de comercio entre dos naciones, este va en aumento y se amplía la gama de mercancías transportadas, confirmó Pátrushev. El funcionario ruso subrayó también que la cooperación entre Moscú y Brasilia en el ámbito marítimo data desde la época de la Unión Soviética.En el marco de su visita de trabajo a Brasil, Pátrushev se reunió con el ministro interino de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Rodrigo Zerbone Loureiro, y con el comandante de la Marina brasileña, el almirante Marcos Sampaio Olsen. Además, abordó cuestiones de seguridad con el asesor presidencial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y con la copresidenta de la Comisión Mixta Ruso-Brasileña, Maria Laura da Rocha.
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Rusia está dispuesta a cooperar con Brasil en la construcción naval, indica asesor del Kremlin | Video

14:34 GMT 04.08.2026
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Trabajos en la astillería Zvezdá en el Lejano Oriente ruso - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
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Moscú y Brasilia tienen un gran potencial para cooperar en el ámbito de la construcción naval, especialmente en el desarrollo del sector petrolero y gasífero brasileño, comentó el asesor del Kremlin para asuntos navales, Nikolái Pátrushev, durante la primera jornada de su visita de trabajo a Brasil.

"Rusia cuenta con una rica experiencia en todo lo concerniente a la construcción naval moderna. Y aquí podemos tener toda una serie de puntos de contacto", enfatizó el alto funcionario ruso.

De acuerdo con Pátrushev, una de las áreas con mayor potencial de cooperación figura la construcción de buques de gran tonelaje para la exportación de cereales, una flota pesquera moderna y otras embarcaciones civiles.
Por su parte, el sector petrolero es otra área con amplias oportunidades de trabajo conjunto, destacó.

"El desarrollo del sector petrolero, especialmente en el litoral brasileño, requiere la ampliación de la flota y de las plataformas petroleras. En todas estas áreas, Rusia y Brasil cuentan con un enorme potencial para la cooperación", subrayó.

En cuanto al volumen de comercio entre dos naciones, este va en aumento y se amplía la gama de mercancías transportadas, confirmó Pátrushev. El funcionario ruso subrayó también que la cooperación entre Moscú y Brasilia en el ámbito marítimo data desde la época de la Unión Soviética.
En el marco de su visita de trabajo a Brasil, Pátrushev se reunió con el ministro interino de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Rodrigo Zerbone Loureiro, y con el comandante de la Marina brasileña, el almirante Marcos Sampaio Olsen.
Además, abordó cuestiones de seguridad con el asesor presidencial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y con la copresidenta de la Comisión Mixta Ruso-Brasileña, Maria Laura da Rocha.
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