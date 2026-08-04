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Rusia está dispuesta a cooperar con Brasil en la construcción naval, indica asesor del Kremlin | Video

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Sputnik Mundo

Moscú y Brasilia tienen un gran potencial para cooperar en el ámbito de la construcción naval, especialmente en el desarrollo del sector petrolero y gasífero... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con Pátrushev, una de las áreas con mayor potencial de cooperación figura la construcción de buques de gran tonelaje para la exportación de cereales, una flota pesquera moderna y otras embarcaciones civiles.Por su parte, el sector petrolero es otra área con amplias oportunidades de trabajo conjunto, destacó.En cuanto al volumen de comercio entre dos naciones, este va en aumento y se amplía la gama de mercancías transportadas, confirmó Pátrushev. El funcionario ruso subrayó también que la cooperación entre Moscú y Brasilia en el ámbito marítimo data desde la época de la Unión Soviética.En el marco de su visita de trabajo a Brasil, Pátrushev se reunió con el ministro interino de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, Rodrigo Zerbone Loureiro, y con el comandante de la Marina brasileña, el almirante Marcos Sampaio Olsen. Además, abordó cuestiones de seguridad con el asesor presidencial para Asuntos Internacionales, Celso Amorim, y con la copresidenta de la Comisión Mixta Ruso-Brasileña, Maria Laura da Rocha.

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