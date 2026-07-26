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Rusia anuncia la creación del primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte
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Rusia formó el primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte, informa el comandante en jefe de la Armada de Rusia, el almirante Alexandr Moiséyev... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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El primer regimiento fue creado el 1 de julio en la Flota del Norte y cuenta con todo el armamento necesario, explica.Asimismo, señala que Rusia prevé completar este proceso en la Flota del Pacífico el próximo año, con la creación de una unidad similar prevista para 2027.
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Rusia anuncia la creación del primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte

15:52 GMT 26.07.2026
© Sputnik / El Ministerio de Defensa de Rusia / Acceder al contenido multimediaLa Flota del Norte de la Armada rusa
La Flota del Norte de la Armada rusa - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
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Rusia formó el primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte, informa el comandante en jefe de la Armada de Rusia, el almirante Alexandr Moiséyev. El segundo se establecerá en la Flota del Pacífico en 2027, aclaró.

"Tenemos formados regimientos de sistemas no tripulados, ya existen. Se trata precisamente de regimientos de sistemas no tripulados integrados dentro de la estructura de las flotas", destaca el almirante.

El primer regimiento fue creado el 1 de julio en la Flota del Norte y cuenta con todo el armamento necesario, explica.

"Su estructura es de tipo divisional, con dos divisiones de drones de superficie y una submarina", detalla Moiséyev.

Asimismo, señala que Rusia prevé completar este proceso en la Flota del Pacífico el próximo año, con la creación de una unidad similar prevista para 2027.
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