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Rusia anuncia la creación del primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte

Rusia anuncia la creación del primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte

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Rusia formó el primer regimiento de drones navales en la Flota del Norte, informa el comandante en jefe de la Armada de Rusia, el almirante Alexandr Moiséyev... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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El primer regimiento fue creado el 1 de julio en la Flota del Norte y cuenta con todo el armamento necesario, explica.Asimismo, señala que Rusia prevé completar este proceso en la Flota del Pacífico el próximo año, con la creación de una unidad similar prevista para 2027.

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