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México reporta cuánto se ahorra con la eliminación de las "pensiones doradas"

México reporta cuánto se ahorra con la eliminación de las "pensiones doradas"

Sputnik Mundo

La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, informó sobre un ahorro de 5.000 millones de pesos (unos 290 millones de dólares) por... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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Alcalde dijo que se enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para precisar que el límite de las pensiones de exservidores públicos sea equivalente al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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