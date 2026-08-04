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México reporta cuánto se ahorra con la eliminación de las "pensiones doradas"
México reporta cuánto se ahorra con la eliminación de las "pensiones doradas"
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La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, informó sobre un ahorro de 5.000 millones de pesos (unos 290 millones de dólares) por... 04.08.2026, Sputnik Mundo
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Alcalde dijo que se enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para precisar que el límite de las pensiones de exservidores públicos sea equivalente al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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México reporta cuánto se ahorra con la eliminación de las "pensiones doradas"

20:47 GMT 04.08.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
© Foto : Juan Carlos Ramos Mamahua / Gobierno de México
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La consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, informó sobre un ahorro de 5.000 millones de pesos (unos 290 millones de dólares) por suprimir las llamadas "pensiones doradas" a exfuncionarios federales de corporaciones como Petróleos Mexicanos (Pemex) o Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Alcalde dijo que se enviará al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución para precisar que el límite de las pensiones de exservidores públicos sea equivalente al salario de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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"Muchas personas recibían montos desorbitantes, por no decir 400.000 pesos o un millón de pesos mensuales por las pensiones doradas. Entonces, es falso decir que nos echamos para atrás sobre las pensiones doradas", comentó la funcionaria.
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