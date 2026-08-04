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Más de 1.400 personas han sido evacuadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

Más de 1.400 personas han sido evacuadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

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El volcán se encuentra actualmente en una de las fases explosivas más críticas, con la presencia de flujos piroclásticos que han alcanzado hasta los siete... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del país centroamericano, dijo en conferencia de prensa que las gobernaciones departamentales decidieron elevar a Alerta Roja el nivel de riesgo por la erupción.La funcionaria dijo además que un total de 1.421 personas han sido evacuadas hasta el momento y se encuentran en albergues siendo atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, hizo un llamado a que la población atienda las indicaciones para dirigirse a un lugar más seguro.

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