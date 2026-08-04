Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260804/mas-de-1400-personas-han-sido-evacuadas-por-la-erupcion-del-volcan-de-fuego-en-guatemala-1174547833.html
Más de 1.400 personas han sido evacuadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala
Más de 1.400 personas han sido evacuadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala
Sputnik Mundo
El volcán se encuentra actualmente en una de las fases explosivas más críticas, con la presencia de flujos piroclásticos que han alcanzado hasta los siete... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T21:31+0000
2026-08-04T21:31+0000
américa latina
sociedad
guatemala
volcán de fuego
volcán
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/04/1174547680_0:172:1024:748_1920x0_80_0_0_97947f9aad267a8705a9524431b6e940.jpg
Por su parte, Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del país centroamericano, dijo en conferencia de prensa que las gobernaciones departamentales decidieron elevar a Alerta Roja el nivel de riesgo por la erupción.La funcionaria dijo además que un total de 1.421 personas han sido evacuadas hasta el momento y se encuentran en albergues siendo atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, hizo un llamado a que la población atienda las indicaciones para dirigirse a un lugar más seguro.
https://noticiaslatam.lat/20260528/guatemala-solicita-apoyo-a-eeuu-para-combatir-al-narcotrafico-confirma-arevalo---1173637774.html
guatemala
volcán
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/04/1174547680_0:76:1024:844_1920x0_80_0_0_19506d180adcf07f0845f30c7d00fe09.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, guatemala, volcán de fuego, volcán
sociedad, guatemala, volcán de fuego, volcán

Más de 1.400 personas han sido evacuadas por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

21:31 GMT 04.08.2026
© FotoVolcán de Fuego en Guatemala
Volcán de Fuego en Guatemala - Sputnik Mundo, 1920, 04.08.2026
© Foto
Síguenos en
El volcán se encuentra actualmente en una de las fases explosivas más críticas, con la presencia de flujos piroclásticos que han alcanzado hasta los siete kilómetros de longitud, según informó Edwin Rojas, director general del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala.
Por su parte, Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres del país centroamericano, dijo en conferencia de prensa que las gobernaciones departamentales decidieron elevar a Alerta Roja el nivel de riesgo por la erupción.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo. - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
América Latina
Guatemala solicita apoyo a EEUU para combatir al narcotráfico, confirma Arévalo
28 de mayo, 22:45 GMT
La funcionaria dijo además que un total de 1.421 personas han sido evacuadas hasta el momento y se encuentran en albergues siendo atendidas por el Ministerio de Desarrollo Social. Además, hizo un llamado a que la población atienda las indicaciones para dirigirse a un lugar más seguro.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала