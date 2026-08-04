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La agenda internacional centra la conversación entre Putin y Lula, informa el Kremlin
La agenda internacional centra la conversación entre Putin y Lula, informa el Kremlin
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Por iniciativa de la parte brasileña, se celebró una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inacio... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T15:56+0000
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En este contexto, Putin expresó su agradecimiento a Lula da Silva por sus esfuerzos encaminados a contribuir a la búsqueda de una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania.Durante la conversación, los mandatarios confirmaron que ambos países mantienen "posiciones coincidentes o muy cercanas" sobre numerosas cuestiones fundamentales de la agenda global. Asimismo, los presidentes discutieron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, especialmente en la diversificación del comercio mutuo, agrega el comunicado.
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La agenda internacional centra la conversación entre Putin y Lula, informa el Kremlin
Por iniciativa de la parte brasileña, se celebró una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, procede del comunicado del Kremlin.
"[Las partes] intercambiaron opiniones sobre temas internacionales de actualidad, incluida la situación en torno a Ucrania", indica la nota.
En este contexto, Putin expresó su agradecimiento a Lula da Silva por sus esfuerzos encaminados a contribuir a la búsqueda
de una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania
.
Durante la conversación, los mandatarios confirmaron que ambos países mantienen "posiciones coincidentes o muy cercanas" sobre numerosas cuestiones fundamentales de la agenda global. Asimismo, los presidentes discutieron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, especialmente en la diversificación del comercio mutuo, agrega el comunicado.
"Se acordó continuar la coordinación en la ONU y en el marco de otros formatos multilaterales de colaboración", informa del Kremlin.