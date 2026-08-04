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La agenda internacional centra la conversación entre Putin y Lula, informa el Kremlin

La agenda internacional centra la conversación entre Putin y Lula, informa el Kremlin

Sputnik Mundo

Por iniciativa de la parte brasileña, se celebró una conversación telefónica entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Brasil, Luiz Inacio... 04.08.2026, Sputnik Mundo

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En este contexto, Putin expresó su agradecimiento a Lula da Silva por sus esfuerzos encaminados a contribuir a la búsqueda de una solución político-diplomática al conflicto en Ucrania.Durante la conversación, los mandatarios confirmaron que ambos países mantienen "posiciones coincidentes o muy cercanas" sobre numerosas cuestiones fundamentales de la agenda global. Asimismo, los presidentes discutieron el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversos ámbitos, especialmente en la diversificación del comercio mutuo, agrega el comunicado.

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