https://noticiaslatam.lat/20260804/defensa-rusa-reporta-nuevos-ataques-contra-la-infraestructura-maritima-de-ucrania-1174544325.html
Defensa rusa reporta nuevos ataques contra la infraestructura marítima de Ucrania
Defensa rusa reporta nuevos ataques contra la infraestructura marítima de Ucrania
Sputnik Mundo
Las fuerzas rusas continúan asestando golpes contra la infraestructura portuaria ucraniana utilizada para los fines de las FFAA de Ucrania, comunicó el... 04.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-04T17:21+0000
2026-08-04T17:21+0000
2026-08-04T17:21+0000
defensa
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ministerio de defensa de rusia
ataque
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Entre los objetivos alcanzados con armas de alta precisión y drones se destacan:El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en reiteradas ocasiones que sus fuerzas están atacando infraestructuras vinculadas con el complejo militar-industrial de Ucrania para mermar su potencial de combate.
https://noticiaslatam.lat/20260804/crece-el-numero-de-ninos-fallecidos-en-el-ataque-ucraniano-en-el-sur-de-rusia-1174539793.html
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📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, ucrania, mar negro, fuerzas armadas de rusia, ministerio de defensa de rusia, ataque
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, rusia, ucrania, mar negro, fuerzas armadas de rusia, ministerio de defensa de rusia, ataque
Defensa rusa reporta nuevos ataques contra la infraestructura marítima de Ucrania
Las fuerzas rusas continúan asestando golpes contra la infraestructura portuaria ucraniana utilizada para los fines de las FFAA de Ucrania, comunicó el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, el organismo especificó los objetivos alcanzados.
"Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan lanzando ataques contra puertos, buques y la infraestructura portuaria de Ucrania utilizada en beneficio de las Fuerzas Armadas ucranianas", señaló el ente castrense.
Entre los objetivos alcanzados con armas de alta precisión y drones se destacan:
En el puerto de Nikoláyev: tres cargueros.
En el puerto de Chernomorsk: una terminal de contenedores con carga de uso militar, así como un almacén con aeronaves no tripuladas FP-2 y sus componentes.
En el mar Negro: un buque tipo carguero que transportaba mercancías militares.
En la parte norte del mar Negro: dos lanchas no tripuladas de las FFAA de Ucrania.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado en reiteradas ocasiones que sus fuerzas están atacando infraestructuras vinculadas con el complejo militar-industrial de Ucrania para mermar su potencial de combate.