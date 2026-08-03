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Marruecos atribuye intentos de cruce masivo migratorio a desinformación en redes sociales
Marruecos atribuye intentos de cruce masivo migratorio a desinformación en redes sociales
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El Ministerio del Interior marroquí afirmó que los intentos de llegada masiva hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla fueron impulsados por información... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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Aproximadamente, 40.000 personas intentaron llegar a Ceuta, mientras que otras 1.135 intentaron cruzar a Melilla, según la información de las autoridades de la nación africana. El gobierno marroquí también informó que mantiene acciones coordinadas con España para combatir la migración irregular, así como para reforzar la protección de las fronteras.
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Marruecos atribuye intentos de cruce masivo migratorio a desinformación en redes sociales

03:30 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Antonio SempereMigrantes marroquíes en Ceuta, España.
Migrantes marroquíes en Ceuta, España. - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Antonio Sempere
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El Ministerio del Interior marroquí afirmó que los intentos de llegada masiva hacia las ciudades españolas de Ceuta y Melilla fueron impulsados por información falsa, misma que fue difundida en plataformas digitales.
Aproximadamente, 40.000 personas intentaron llegar a Ceuta, mientras que otras 1.135 intentaron cruzar a Melilla, según la información de las autoridades de la nación africana.
El gobierno marroquí también informó que mantiene acciones coordinadas con España para combatir la migración irregular, así como para reforzar la protección de las fronteras.
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