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Las remesas en México crecen a más de 5.400 millones de dólares en junio
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Los recursos enviados al país latinoamericano sumaron 5.472 millones de dólares en junio, un aumento anual de 4,2%, según informó el Banco de México. Con este... 03.08.2026, Sputnik Mundo
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El banco central destacó que cada envío promedió 422 dólares, la cifra más alta para cualquier mes desde que comenzó el registro de este indicador en 1995. Entre enero y junio, las remesas acumularon 30.759 millones de dólares, un incremento de 2,9% respecto al mismo periodo de 2025.Banxico señaló que, hasta junio, las remesas aún no reflejan un impacto por las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos para reforzar la identificación de quienes realizan estas transferencias, disposiciones que entrarán en vigor durante agosto.
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Las remesas en México crecen a más de 5.400 millones de dólares en junio

22:30 GMT 03.08.2026
© AP PhotoBancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE
Bancos centrales deben alistarse ante alza inflacionaria por tensión en Oriente Medio, advierte la OCDE - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
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Los recursos enviados al país latinoamericano sumaron 5.472 millones de dólares en junio, un aumento anual de 4,2%, según informó el Banco de México. Con este resultado, las divisas captadas desde el extranjero acumularon cuatro meses consecutivos de crecimiento y registraron uno de los montos mensuales más altos del año.
El banco central destacó que cada envío promedió 422 dólares, la cifra más alta para cualquier mes desde que comenzó el registro de este indicador en 1995. Entre enero y junio, las remesas acumularon 30.759 millones de dólares, un incremento de 2,9% respecto al mismo periodo de 2025.
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Banxico señaló que, hasta junio, las remesas aún no reflejan un impacto por las nuevas medidas anunciadas por Estados Unidos para reforzar la identificación de quienes realizan estas transferencias, disposiciones que entrarán en vigor durante agosto.
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