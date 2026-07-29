https://noticiaslatam.lat/20260729/mexico-buscara-seguir-manteniendo-posicion-preferencial-frente-a-los-aranceles-de-eeuu-1174467744.html

México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU

México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU

Sputnik Mundo

Hasta ahora, el país latinoamericano ha logrado tener una de las tarifas más bajas en los aranceles que la Administración Trump ha aplicado a decenas de... 29.07.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario insistió en que más del 80% de los productos mexicanos han quedado exentos de gravámenes gracias al paraguas del T-MEC y a las arduas negociaciones bilaterales."Queremos lograr que la posición de México sea preferencial con respecto a cualquier otro país", añadió.

https://noticiaslatam.lat/20260702/revision-del-t-mec-estados-unidos-se-va-a-resistir-a-la-industrializacion-de-mexico--1174144474.html

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