Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260729/mexico-buscara-seguir-manteniendo-posicion-preferencial-frente-a-los-aranceles-de-eeuu-1174467744.html
México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU
México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU
Sputnik Mundo
Hasta ahora, el país latinoamericano ha logrado tener una de las tarifas más bajas en los aranceles que la Administración Trump ha aplicado a decenas de... 29.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-29T22:09+0000
2026-07-29T22:09+0000
américa latina
marcelo ebrard
méxico
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103333/12/1033331260_0:207:3981:2446_1920x0_80_0_0_8c5b076a4a9d6968ba9306cf6291f135.jpg
El funcionario insistió en que más del 80% de los productos mexicanos han quedado exentos de gravámenes gracias al paraguas del T-MEC y a las arduas negociaciones bilaterales."Queremos lograr que la posición de México sea preferencial con respecto a cualquier otro país", añadió.
https://noticiaslatam.lat/20260702/revision-del-t-mec-estados-unidos-se-va-a-resistir-a-la-industrializacion-de-mexico--1174144474.html
méxico
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/103333/12/1033331260_223:0:3759:2652_1920x0_80_0_0_cd2b6ed777828b8b86a18df389778f9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
marcelo ebrard, méxico, eeuu
marcelo ebrard, méxico, eeuu

México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU

22:09 GMT 29.07.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoFábrica de Honda en Celaya, México
Fábrica de Honda en Celaya, México - Sputnik Mundo, 1920, 29.07.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Síguenos en
Hasta ahora, el país latinoamericano ha logrado tener una de las tarifas más bajas en los aranceles que la Administración Trump ha aplicado a decenas de naciones, consideró el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.
El funcionario insistió en que más del 80% de los productos mexicanos han quedado exentos de gravámenes gracias al paraguas del T-MEC y a las arduas negociaciones bilaterales.
"No estamos pagando más ni tenemos nuevos aranceles [de parte de EEUU]", sostuvo el alto funcionario.
"Queremos lograr que la posición de México sea preferencial con respecto a cualquier otro país", añadió.
Revisión del T-MEC: Estados Unidos se va a resistir a la industrialización de México - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
Acentos
Revisión del T-MEC: "Estados Unidos se va a resistir a la industrialización de México"
2 de julio, 21:38 GMT
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала