México buscará seguir manteniendo "posición preferencial" frente a los aranceles de EEUU

El funcionario insistió en que más del 80% de los productos mexicanos han quedado exentos de gravámenes gracias al paraguas del T-MEC y a las arduas negociaciones bilaterales."Queremos lograr que la posición de México sea preferencial con respecto a cualquier otro país", añadió.
Hasta ahora, el país latinoamericano ha logrado tener una de las tarifas más bajas en los aranceles que la Administración Trump ha aplicado a decenas de naciones, consideró el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.
El funcionario insistió en que más del 80% de los productos mexicanos han quedado exentos de gravámenes gracias al paraguas del T-MEC y a las arduas negociaciones bilaterales.
"No estamos pagando más ni tenemos nuevos aranceles [de parte de EEUU]", sostuvo el alto funcionario.
"Queremos lograr que la posición de México sea preferencial con respecto a cualquier otro país", añadió.