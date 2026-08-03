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Hay más de 6.100 fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela

Hay más de 6.100 fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela

Sputnik Mundo

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que el número de muertos debido a los dos sismos que golpearon el país sudamericano... 03.08.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con la actualización publicada por el legislador, un total de 60.992 personas han sido atendidas en hospitales, mientras que 6.462 fueron rescatadas durante las labores emprendidas a nivel nacional en respuesta al doblete sísmico.El número de viviendas afectadas por los terremotos fue de 41.624; del total, 6.433 se reportan como de "alto riesgo", mientras 9.866 están restringidas. El resto fueron decretadas como habitables.

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