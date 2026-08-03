Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260803/hay-mas-de-6100-fallecidos-por-el-doblete-sismico-en-venezuela-1174536052.html
Hay más de 6.100 fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela
Hay más de 6.100 fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela
Sputnik Mundo
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que el número de muertos debido a los dos sismos que golpearon el país sudamericano... 03.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-03T22:28+0000
2026-08-03T22:28+0000
américa latina
sociedad
seguridad
jorge rodríguez
venezuela
asamblea nacional de venezuela
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/04/1174165345_0:283:2850:1886_1920x0_80_0_0_2d4f14d9da3a5ded839a9b46876fcd1d.jpg
De acuerdo con la actualización publicada por el legislador, un total de 60.992 personas han sido atendidas en hospitales, mientras que 6.462 fueron rescatadas durante las labores emprendidas a nivel nacional en respuesta al doblete sísmico.El número de viviendas afectadas por los terremotos fue de 41.624; del total, 6.433 se reportan como de "alto riesgo", mientras 9.866 están restringidas. El resto fueron decretadas como habitables.
https://noticiaslatam.lat/20260802/maduro-celebra-dialogo-entre-el-gobierno-y-la-oposicion-en-venezuela-1174523827.html
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/04/1174165345_198:0:2731:1900_1920x0_80_0_0_112947ab54905d2b0e6049dfd5548b36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, jorge rodríguez, venezuela, asamblea nacional de venezuela
sociedad, seguridad, jorge rodríguez, venezuela, asamblea nacional de venezuela

Hay más de 6.100 fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela

22:28 GMT 03.08.2026
© AP Photo / Matias DelacroixЗдания, обрушившиеся во время землетрясений, видны в Ла-Гуайре, Венесуэла
Здания, обрушившиеся во время землетрясений, видны в Ла-Гуайре, Венесуэла - Sputnik Mundo, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó que el número de muertos debido a los dos sismos que golpearon el país sudamericano el pasado 24 de junio ascendió a 6.125.
De acuerdo con la actualización publicada por el legislador, un total de 60.992 personas han sido atendidas en hospitales, mientras que 6.462 fueron rescatadas durante las labores emprendidas a nivel nacional en respuesta al doblete sísmico.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
América Latina
Maduro celebra diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela
ayer, 23:40 GMT
El número de viviendas afectadas por los terremotos fue de 41.624; del total, 6.433 se reportan como de "alto riesgo", mientras 9.866 están restringidas. El resto fueron decretadas como habitables.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала