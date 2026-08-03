Autoridades peruanas investigan posible falla técnica de avioneta accidentada en Nasca

Valencia comentó que será la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos la que determine la causa del accidente, el cual, de manera preliminar, habría sido consecuencia de una falla técnica que fue anunciada por el piloto antes de la tragedia. El 1 de agosto, una avioneta despegó desde la ciudad de Pisco (sur) para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca. La unidad cayó en la zona de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (suroeste).
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, indicó que ya se realiza una investigación minuciosa para determinar qué fue lo que causó la caída de la aeronave, que dejó un saldo de 13 personas muertas.
Valencia comentó que será la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos la que determine la causa del accidente, el cual, de manera preliminar, habría sido consecuencia de una falla técnica que fue anunciada por el piloto antes de la tragedia.
"Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo. Eso está en investigación, cuál es el motivo, el momento y qué lo causó. Eso nos interesa como Estado, le interesa a la familia, al operador aéreo y al fabricante de las naves", declaró ante medios locales.
El 1 de agosto, una avioneta despegó desde la ciudad de Pisco (sur) para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca. La unidad cayó en la zona de Pueblo Viejo, en la provincia de Nasca (suroeste).
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