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Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil
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El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó a la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde se oficializó su candidatura a... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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En las elecciones presidenciales de octubre, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro, que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por haber planeado un golpe de Estado.La convención reunió a dirigentes, parlamentarios, militantes y aliados del partido para oficializar la candidatura presidencial y marcar el inicio de la campaña electoral de la formación.Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.
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Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil
18:31 GMT 02.08.2026 (actualizado: 18:32 GMT 02.08.2026)
El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó a la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde se oficializó su candidatura a la reelección. El vicepresidente Geraldo Alckmin también fue confirmado como fórmula vicepresidencial en la candidatura.
En las elecciones presidenciales de octubre, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro, que ahora se encuentra bajo arresto
domiciliario por haber planeado un golpe de Estado.
La convención reunió a dirigentes, parlamentarios, militantes y aliados del partido para oficializar la candidatura presidencial y marcar el inicio de la campaña electoral de la formación.
A sus 80 años, Lula busca su cuarto mandato, tras victorias en 2002, 2006 y 2022, y derrotas en 1989, 1994 y 1998. En 2018, su candidatura fue bloqueada, lo que llevó a Haddad a reemplazarlo. Si gana de nuevo, Lula habrá estado 16 años al frente del país, solo superado por Getúlio Vargas.
Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.