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Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil
Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil
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El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó a la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde se oficializó su candidatura a... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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En las elecciones presidenciales de octubre, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro, que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por haber planeado un golpe de Estado.La convención reunió a dirigentes, parlamentarios, militantes y aliados del partido para oficializar la candidatura presidencial y marcar el inicio de la campaña electoral de la formación.Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.
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Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil

18:31 GMT 02.08.2026 (actualizado: 18:32 GMT 02.08.2026)
© AP Photo / Bruna PradoLuiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó a la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde se oficializó su candidatura a la reelección. El vicepresidente Geraldo Alckmin también fue confirmado como fórmula vicepresidencial en la candidatura.
En las elecciones presidenciales de octubre, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro, que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por haber planeado un golpe de Estado.
La convención reunió a dirigentes, parlamentarios, militantes y aliados del partido para oficializar la candidatura presidencial y marcar el inicio de la campaña electoral de la formación.

A sus 80 años, Lula busca su cuarto mandato, tras victorias en 2002, 2006 y 2022, y derrotas en 1989, 1994 y 1998. En 2018, su candidatura fue bloqueada, lo que llevó a Haddad a reemplazarlo. Si gana de nuevo, Lula habrá estado 16 años al frente del país, solo superado por Getúlio Vargas.

Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro - Sputnik Mundo, 1920, 08.07.2026
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