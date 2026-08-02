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Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil

Lula da Silva es oficialmente elegido candidato presidencial en Brasil

Sputnik Mundo

El mandatario brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó a la convención nacional del Partido de los Trabajadores (PT), donde se oficializó su candidatura a... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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En las elecciones presidenciales de octubre, se enfrentará a Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente del país, Jair Bolsonaro, que ahora se encuentra bajo arresto domiciliario por haber planeado un golpe de Estado.La convención reunió a dirigentes, parlamentarios, militantes y aliados del partido para oficializar la candidatura presidencial y marcar el inicio de la campaña electoral de la formación.Las elecciones generales de Brasil de 2026 se realizarán el 4 de octubre para elegir al jefe de Estado, vicepresidente, miembros del Congreso Nacional, gobernadores, vicegobernadores y asambleas legislativas de todas las unidades federativas y el consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a presidente o gobernador obtiene la mayoría de los votos válidos en la primera vuelta, se celebrará una segunda vuelta programada para el 25 de octubre.

https://noticiaslatam.lat/20260708/lula-lidera-en-todos-los-escenarios-para-las-elecciones-de-2026-frente-a-flavio-bolsonaro-1174211807.html

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