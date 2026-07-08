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Lula lidera en todos los escenarios para las elecciones de 2026 frente a Flávio Bolsonaro

Lula lidera en todos los escenarios para las elecciones de 2026 frente a Flávio Bolsonaro

Sputnik Mundo

El mandatario de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mantiene una ventaja de cinco puntos respecto al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro de cara a las... 08.07.2026, Sputnik Mundo

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Según el sondeo, en un hipotético balotaje Lula tendría el "45% de las intenciones de voto", frente al "40%" del candidato de derecha.La distancia entre los dos se mantuvo prácticamente estable respecto a la encuesta anterior, del 28 de mayo, cuando el presidente tenía el 46,5% y el senador un 41,5%.Lula también vencería a cualquiera de los demás candidatos en los otros posibles escenarios del balotaje, siempre con un 45% de los votos, frente al 37,6% de Ronaldo Caiado, el 37% de Romeu Zema, el 33% de Renan Santos y el 23% de Joaquim Barbosa.No obstante, Lula tiene un alto índice de rechazo, y es citado por el 46,4% de los entrevistados cuando se les pregunta sobre a quién no votarían de ninguna manera, mientras que Bolsonaro es mencionado por el 43,4%.La encuesta se realizó en base a 1.500 entrevistas telefónicas realizadas en todo Brasil entre los días 3 y 6 de julio, y el margen de error es de 2,5 puntos porcentuales.

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