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Fuerzas rusas alcanzan centros logísticos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día

Fuerzas rusas alcanzan centros logísticos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día

Sputnik Mundo

En la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y energía, centros logísticos utilizados por las FFAA de... 02.08.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas del país alcanzaron puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron 11 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, indican desde la entidad castrense.Conforme al Ministerio de Defensa, en un día Kiev perdió unos 1.415 militares. Además, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.

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