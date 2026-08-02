https://noticiaslatam.lat/20260802/fuerzas-rusas-alcanzan-centros-logisticos-y-derriban-mas-de-1000-drones-ucranianos--en-un-dia-1174516525.html
Fuerzas rusas alcanzan centros logísticos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
Fuerzas rusas alcanzan centros logísticos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
Sputnik Mundo
En la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y energía, centros logísticos utilizados por las FFAA de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T14:01+0000
2026-08-02T14:01+0000
2026-08-02T14:01+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174516326_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_f2b1a183ea4fd5d0bbd6de2d3a2c3cd2.jpg
Asimismo, en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas del país alcanzaron puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron 11 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, indican desde la entidad castrense.Conforme al Ministerio de Defensa, en un día Kiev perdió unos 1.415 militares. Además, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.
https://noticiaslatam.lat/20260801/la-lucha-por-los-recursos-a-que-se-debe-el-deterioro-de-las-relaciones-entre-zelenski-y-netanyahu-1174511613.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174516326_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_52ca96f541ba742684417cbe7e6bb3fb.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Fuerzas rusas alcanzan centros logísticos y derriban más de 1.000 drones ucranianos en un día
En la última jornada, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra la infraestructura de transporte y energía, centros logísticos utilizados por las FFAA de Ucrania, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, la defensa antiaérea rusa interceptó un proyectil del sistema Himars, seis bombas guiadas y derribó 1.158 drones.
Asimismo, en las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas del país alcanzaron puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 156 zonas.
Las tropas rusas también alcanzaron 11 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples, indican desde la entidad castrense.
Conforme al Ministerio de Defensa, en un día Kiev perdió unos 1.415 militares. Además, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 360 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 210 soldados ucranianos, mientras el grupo Este a más de 355 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 240 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 195.419 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.400 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.768 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.991 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.114 vehículos militares especiales.