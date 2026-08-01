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La lucha por los recursos: ¿a qué se debe el deterioro de las relaciones entre Zelenski y Netanyahu?

La lucha por los recursos: ¿a qué se debe el deterioro de las relaciones entre Zelenski y Netanyahu?

Sputnik Mundo

Ucrania e Israel se convirtieron en competidores por los recursos de EEUU, señalan medios estadounidenses. El origen de la tensión se remonta a 2023, cuando el... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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El periódico explica que el origen de esta tensión se remonta a 2023, cuando Netanyahu rechazó la iniciativa del fallecido senador Lindsey Graham de transferir a Kiev sistemas de defensa antiaérea Cúpula de Hierro.Entonces, el dirigente del Estado hebreo logró vetar el proyecto de ley estadounidense al argumentar que las condiciones del acuerdo de coproducción concedían a Tel Aviv capacidad de decisión sobre esa medida.La publicación también destaca que, durante el funeral de Graham a finales de julio, donde coincidieron Netanyahu y Zelenski, ambos fueron vistos intercambiando duras palabras.Asimismo, según medios, durante la reciente visita de ambos a la capital estadounidense, el mandatario israelí se negó a reunirse con Zelenski.Del 27 al 29 de julio, Benjamín Netanyahu se reunió con el presidente norteamericano, Donald Trump, en Washington. El tema principal del encuentro fue la estrategia a seguir respecto a Irán y la seguridad regional. Ambos altos cargos calificaron la reunión a puerta cerrada como productiva.

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