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La lucha por los recursos: ¿a qué se debe el deterioro de las relaciones entre Zelenski y Netanyahu?
La lucha por los recursos: ¿a qué se debe el deterioro de las relaciones entre Zelenski y Netanyahu?
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Ucrania e Israel se convirtieron en competidores por los recursos de EEUU, señalan medios estadounidenses. El origen de la tensión se remonta a 2023, cuando el... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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El periódico explica que el origen de esta tensión se remonta a 2023, cuando Netanyahu rechazó la iniciativa del fallecido senador Lindsey Graham de transferir a Kiev sistemas de defensa antiaérea Cúpula de Hierro.Entonces, el dirigente del Estado hebreo logró vetar el proyecto de ley estadounidense al argumentar que las condiciones del acuerdo de coproducción concedían a Tel Aviv capacidad de decisión sobre esa medida.La publicación también destaca que, durante el funeral de Graham a finales de julio, donde coincidieron Netanyahu y Zelenski, ambos fueron vistos intercambiando duras palabras.Asimismo, según medios, durante la reciente visita de ambos a la capital estadounidense, el mandatario israelí se negó a reunirse con Zelenski.Del 27 al 29 de julio, Benjamín Netanyahu se reunió con el presidente norteamericano, Donald Trump, en Washington. El tema principal del encuentro fue la estrategia a seguir respecto a Irán y la seguridad regional. Ambos altos cargos calificaron la reunión a puerta cerrada como productiva.
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La lucha por los recursos: ¿a qué se debe el deterioro de las relaciones entre Zelenski y Netanyahu?

18:35 GMT 01.08.2026
© Inteligencia artificialEl primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y Volodímir Zelenski (imagen creada por IA)
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y Volodímir Zelenski (imagen creada por IA) - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Ucrania e Israel se convirtieron en competidores por los recursos de EEUU, señalan medios estadounidenses. El origen de la tensión se remonta a 2023, cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó la entrega a Kiev del sistema antimisiles Cúpula de Hierro, una decisión que sigue deteriorando las relaciones, precisan.
"Esta semana [aparte de Netanyahu] también visitó Washington (...) Zelenski, cuyas simultáneas solicitudes de apoyo estadounidense han colocado a los dos aliados de EEUU en una competencia de suma cero por los recursos", escribe The Washington Post.
El periódico explica que el origen de esta tensión se remonta a 2023, cuando Netanyahu rechazó la iniciativa del fallecido senador Lindsey Graham de transferir a Kiev sistemas de defensa antiaérea Cúpula de Hierro.
Entonces, el dirigente del Estado hebreo logró vetar el proyecto de ley estadounidense al argumentar que las condiciones del acuerdo de coproducción concedían a Tel Aviv capacidad de decisión sobre esa medida.
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Internacional
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La publicación también destaca que, durante el funeral de Graham a finales de julio, donde coincidieron Netanyahu y Zelenski, ambos fueron vistos intercambiando duras palabras.
Asimismo, según medios, durante la reciente visita de ambos a la capital estadounidense, el mandatario israelí se negó a reunirse con Zelenski.
Del 27 al 29 de julio, Benjamín Netanyahu se reunió con el presidente norteamericano, Donald Trump, en Washington. El tema principal del encuentro fue la estrategia a seguir respecto a Irán y la seguridad regional. Ambos altos cargos calificaron la reunión a puerta cerrada como productiva.
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