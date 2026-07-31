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Cuba se enfrenta a un "empeño despiadado por parte de la mayor potencia del planeta", condena Díaz-Canel
Cuba se enfrenta a un "empeño despiadado por parte de la mayor potencia del planeta", condena Díaz-Canel
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Las consecuencias del cerco energético impuesto por el Gobierno de EEUU son "humanamente insoportables" para la isla caribeña, destacó el presidente cubano... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario insistió en que ahora se intenta reeditar el "genocidio sobre Gaza" sobre más de 9 millones de cubanos a través de un bloqueo económico y un cerco energético que ha llevado el sufrimiento de los habitantes de la isla a "niveles extremos"."¿Alguien cree realmente que este plan de asfixia colectiva es solo un golpe quirúrgico contra el Gobierno y sus dirigentes?", se cuestionó Díaz-Canel, señalando cómo los hechos evidencian que el objetivo de Washington es provocar un "estallido social" en Cuba y dividir al pueblo.Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela, como resultado de la cual fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Cuba se enfrenta a un "empeño despiadado por parte de la mayor potencia del planeta", condena Díaz-Canel

18:21 GMT 31.07.2026 (actualizado: 18:50 GMT 31.07.2026)
© REUTERS Norlys PerezMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pronuncia un discurso durante una ceremonia conmemorativa del Día de la Rebelión Nacional, el 26 de julio de 2026
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pronuncia un discurso durante una ceremonia conmemorativa del Día de la Rebelión Nacional, el 26 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
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Las consecuencias del cerco energético impuesto por el Gobierno de EEUU son "humanamente insoportables" para la isla caribeña, destacó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.
"Estamos asistiendo a la expresión más extensa y profunda de un empeño despiadado por parte de la mayor potencia del planeta para desconectar a la economía de un pequeño Estado insular de la economía del resto del mundo", expresó.
Asimismo, el mandatario insistió en que ahora se intenta reeditar el "genocidio sobre Gaza" sobre más de 9 millones de cubanos a través de un bloqueo económico y un cerco energético que ha llevado el sufrimiento de los habitantes de la isla a "niveles extremos".
"¿Alguien cree realmente que este plan de asfixia colectiva es solo un golpe quirúrgico contra el Gobierno y sus dirigentes?", se cuestionó Díaz-Canel, señalando cómo los hechos evidencian que el objetivo de Washington es provocar un "estallido social" en Cuba y dividir al pueblo.
Las tensiones entre Washington y La Habana se agudizaron luego de la operación militar de EEUU en Venezuela, como resultado de la cual fue secuestrado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Tras la ofensiva, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Cuba no recibiría más crudo ni dinero procedente de Caracas.
La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU - Sputnik Mundo
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La mortalidad infantil en Cuba se duplica debido al recrudecimiento del bloqueo de EEUU
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24 de julio, 16:52 GMT
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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