Dan prisión preventiva a supuesto autor intelectual del asesinato de alcalde mexicano

De acuerdo con el diario local Milenio, el dirigente de los Rs, célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el traslado se dio después de que un juez federal le dictara prisión preventiva. Previamente, se dio a conocer que la defensa de Álvarez había solicitado un amparo por incomunicación y presunta tortura, mismo que fue recibido por las autoridades, pero que aún no se analiza para determinar si se valida o no. El arresto del R1, ocurrido el 30 de julio, es uno de los avances más significativos en el caso del homicidio de Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.
Ramón Ángel Álvarez, alias 'R1', presunto autor intelectual del asesinato del presidente municipal de Uruapan (occidente), Carlos Manzo, fue enviado al penal del Altiplano, en el Estado de México (centro).
De acuerdo con el diario local Milenio, el dirigente de los Rs, célula criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el traslado se dio después de que un juez federal le dictara prisión preventiva.
Previamente, se dio a conocer que la defensa de Álvarez había solicitado un amparo por incomunicación y presunta tortura, mismo que fue recibido por las autoridades, pero que aún no se analiza para determinar si se valida o no.