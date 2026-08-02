https://noticiaslatam.lat/20260802/continuaron-asestando-golpes-las-ffaa-rusas-atacan-la-infraestructura-maritima-de-ucrania-1174520259.html
"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania
"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania
Sputnik Mundo
Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-02T15:23+0000
2026-08-02T15:23+0000
2026-08-02T15:23+0000
defensa
ucrania
mar negro
rusia
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174519659_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_65b39b08cb0fbaf6529e8d7ab2fcc2e1.jpg
Objetos alcanzados por ataques con drones:El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
https://noticiaslatam.lat/20260730/soldados-ucranianos-quemaron-a-sus-companeros-al-retirarse-de-la-region-de-sumi-informan-las-1174473304.html
ucrania
mar negro
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/02/1174519659_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8b8a96140974fd42a59a5715aa527d39.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ucrania, mar negro, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania, mar negro, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania
Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el puerto de Nikoláyev y en el mar Negro, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continuaron asestando golpes contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada para las Fuerzas Armadas de Ucrania", señalaron desde el organismo.
Objetos alcanzados por ataques con drones:
En el mar Negro: un carguero
que transportaba carga militar.
En el puerto de Nikoláyev: la infraestructura portuaria
, dos cargueros
que transportaban carga para las FFAA de Ucrania y un remolcador
marítimo adaptado para el uso de embarcaciones no tripuladas.
El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.