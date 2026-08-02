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"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania
"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania
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Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de... 02.08.2026, Sputnik Mundo
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Objetos alcanzados por ataques con drones:El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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"Continuaron asestando golpes": las FFAA rusas atacan la infraestructura marítima de Ucrania

15:23 GMT 02.08.2026
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaOperaciones de combate del destacamento de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Kúpiansk
Operaciones de combate del destacamento de vehículos aéreos no tripulados en la zona de Kúpiansk - Sputnik Mundo, 1920, 02.08.2026
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Durante todo el día, las tropas rusas lanzaron ataques contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el puerto de Nikoláyev y en el mar Negro, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Las Fuerzas Armadas rusas continuaron asestando golpes contra la infraestructura de transporte ucraniana desplegada para las Fuerzas Armadas de Ucrania", señalaron desde el organismo.
Objetos alcanzados por ataques con drones:
En el mar Negro: un carguero que transportaba carga militar.
En el puerto de Nikoláyev: la infraestructura portuaria, dos cargueros que transportaban carga para las FFAA de Ucrania y un remolcador marítimo adaptado para el uso de embarcaciones no tripuladas.
El Ministerio de Defensa ruso ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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