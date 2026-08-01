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"Se dirigen hacia la extinción": Musk advierte sobre una catástrofe demográfica en las mayores economías occidentales
"Se dirigen hacia la extinción": Musk advierte sobre una catástrofe demográfica en las mayores economías occidentales
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Las mayores economías del mundo están en camino a la extinción debido a la baja tasa de natalidad, afirmó el multimillonario estadounidense Elon Musk. De esta... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T16:31+0000
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Con este comentario, el empresario se refirió a las estadísticas de natalidad de la ONU en las economías más grandes del mundo —difundidas por medios estadounidenses— relativas a Francia, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Japón, China, Corea del Sur y EEUU, que muestran un descenso continuo de la natalidad desde la década de los cincuenta.Ya en diciembre pasado, el director ejecutivo de Tesla había asegurado que el "gran reemplazo" poblacional en Europa era un hecho consumado, señalando que el 73% de los niños de Bruselas no son europeos.Musk también ha manifestado en ocasiones anteriores que la UE debería desaparecer y que la soberanía debería devolverse a los distintos Estados, de manera que sus Gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos. En su publicación en X, subrayó que la burocracia "está asfixiando lentamente a Europa" y cuestionó de qué protege realmente EEUU a la UE.En abril, Eurostat proyectó que la población europea caerá un 11% en 75 años, con una pérdida de 53 millones de habitantes para 2100.El pico poblacional en la comunidad se espera en 2029, con 453 millones de personas, tras lo cual comenzará una caída sostenida hasta menos de 400 millones hacia fin de siglo.Según Eurostat, entre 2025 y 2100 la proporción de niños y jóvenes (0-19 años) en la UE bajará del 20% al 17%, y la población en edad laboral (20-64 años) pasará del 58% al 50%. En cambio, el grupo de 65 a 79 años crecerá del 16% al 17%, y el de 80 años o más se disparará del 6% al 16%, diez puntos porcentuales más.
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"Se dirigen hacia la extinción": Musk advierte sobre una catástrofe demográfica en las mayores economías occidentales
Las mayores economías del mundo están en camino a la extinción debido a la baja tasa de natalidad, afirmó el multimillonario estadounidense Elon Musk. De esta manera, el empresario reaccionó a las estadísticas de la ONU sobre los nacimientos en las principales potencias del mundo, entre ellas Alemania, EEUU y Reino Unido.
"En 21 de los 27 países de la UE, la mortalidad supera a la natalidad... Desde hace tiempo se dirigen hacia la extinción", escribió Elon Musk en la red social X.
Con este comentario, el empresario se refirió a las estadísticas de natalidad de la ONU en las economías más grandes del mundo —difundidas por medios estadounidenses— relativas a Francia, Reino Unido
, España
, Alemania
, Italia
, Japón
, China
, Corea del Sur
y EEUU
, que muestran un descenso continuo de la natalidad desde la década de los cincuenta.
Ya en diciembre pasado, el director ejecutivo de Tesla había asegurado que el "gran reemplazo" poblacional en Europa era un hecho consumado, señalando que el 73% de los niños de Bruselas no son europeos.
Musk también ha manifestado en ocasiones anteriores que la UE debería desaparecer y que la soberanía debería devolverse a los distintos Estados
, de manera que sus Gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos
. En su publicación en X, subrayó que la burocracia "está asfixiando lentamente a Europa
" y cuestionó de qué protege realmente EEUU a la UE.
24 de enero 2024, 00:15 GMT
En abril, Eurostat proyectó que la población europea caerá un 11% en 75 años, con una pérdida de 53 millones de habitantes para 2100.
El pico poblacional en la comunidad se espera en 2029, con 453 millones de personas, tras lo cual comenzará una caída sostenida hasta menos de 400 millones hacia fin de siglo.
Según Eurostat, entre 2025 y 2100 la proporción de niños y jóvenes (0-19 años) en la UE bajará del 20% al 17%, y la población en edad laboral (20-64 años) pasará del 58% al 50%. En cambio, el grupo de 65 a 79 años crecerá del 16% al 17%, y el de 80 años o más se disparará del 6% al 16%, diez puntos porcentuales más.
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