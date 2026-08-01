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Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas
Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas
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Las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de transporte en Odesa y Nikoláyev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, informaron desde... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T15:13+0000
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Objetos atacados:El Ministerio de Defensa ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas
Las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de transporte en Odesa y Nikoláyev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, informaron desde el Ministerio de Defensa del país euroasiático.
"Durante todo el día, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando puertos, buques y la infraestructura de transporte ucraniana utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania", comunicaron desde el organismo.
Depósitos de combustible
en el puerto de Odesa.
Remolcador marítimo
adaptado para el uso de embarcaciones no tripuladas en el puerto de Nikoláyev.
El Ministerio de Defensa ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.