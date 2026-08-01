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Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas
Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas
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Las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de transporte en Odesa y Nikoláyev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, informaron desde... 01.08.2026, Sputnik Mundo
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Objetos atacados:El Ministerio de Defensa ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas

15:13 GMT 01.08.2026
© Sputnik / Acceder al contenido multimediaDisparos del sistema de lanzacohetes múltiple Tornado-G de las Fuerzas Armadas rusas contra objetivos de las tropas ucranianas, en la zona de la operación militar especial
Disparos del sistema de lanzacohetes múltiple Tornado-G de las Fuerzas Armadas rusas contra objetivos de las tropas ucranianas, en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 01.08.2026
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Las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de transporte en Odesa y Nikoláyev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, informaron desde el Ministerio de Defensa del país euroasiático.

"Durante todo el día, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando puertos, buques y la infraestructura de transporte ucraniana utilizada por las Fuerzas Armadas de Ucrania", comunicaron desde el organismo.

Objetos atacados:
Depósitos de combustible en el puerto de Odesa.
Remolcador marítimo adaptado para el uso de embarcaciones no tripuladas en el puerto de Nikoláyev.
El Ministerio de Defensa ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.
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