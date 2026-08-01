https://noticiaslatam.lat/20260801/las-ffaa-rusas-asestan-nuevos-golpes-contra-puertos-y-buques-utilizados-por-las-tropas-ucranianas-1174510430.html

Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas

Las FFAA rusas asestan nuevos golpes contra puertos y buques utilizados por las tropas ucranianas

Sputnik Mundo

Las tropas rusas atacaron instalaciones de infraestructura de transporte en Odesa y Nikoláyev utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, informaron desde... 01.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-01T15:13+0000

2026-08-01T15:13+0000

2026-08-01T15:13+0000

defensa

ucrania

odesa

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

rusia

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174510259_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_76e3ddd93962d46b17456c654aad838c.jpg

Objetos atacados:El Ministerio de Defensa ha recalcado reiteradamente que sus fuerzas están atacando infraestructuras para reducir el potencial militar y económico de Ucrania. Para ello, utilizan drones de ataque y armas de precisión de largo alcance capaces de destruir cualquier objetivo tanto en Kiev como en toda Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260801/por-que-ustedes-dicen-lo-contrario-la-familia-de-un-exoficial-ucraniano-reeduco-a-su-hija-tras-las-1174506318.html

ucrania

odesa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, odesa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, rusia