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Las FFAA de Rusia liberan 2 localidades y golpean la producción de drones ucraniana en la última jornada

Las FFAA de Rusia liberan 2 localidades y golpean la producción de drones ucraniana en la última jornada

Sputnik Mundo

Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Ólgovka, en la región de Járkov, y Liubitskoye, en la región de... 01.08.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, los combatientes del grupo de tropas Este "continuaron su avance en profundidad de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Liubitskoye en la región de Zaporozhie", añade.Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron ocho vehículos blindados, incluidos tres Humvee estadounidenses y un Marder alemán.A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 15 bombas guiadas y derribó 743 drones, de acuerdo con el ente castrense.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.330 militares, detallan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 340 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 225 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.

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