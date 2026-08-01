https://noticiaslatam.lat/20260801/las-ffaa-de-rusia-liberan-2-localidades-y-golpean-la-produccion-de-drones-ucraniana-en-la-ultima-1174508068.html
Las FFAA de Rusia liberan 2 localidades y golpean la producción de drones ucraniana en la última jornada
Las FFAA de Rusia liberan 2 localidades y golpean la producción de drones ucraniana en la última jornada
Sputnik Mundo
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Ólgovka, en la región de Járkov, y Liubitskoye, en la región de... 01.08.2026, Sputnik Mundo
2026-08-01T12:11+0000
2026-08-01T12:11+0000
2026-08-01T12:11+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174508144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bd5707ac74a6ea1e571459bbeca8b0ce.jpg
Por su parte, los combatientes del grupo de tropas Este "continuaron su avance en profundidad de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Liubitskoye en la región de Zaporozhie", añade.Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron ocho vehículos blindados, incluidos tres Humvee estadounidenses y un Marder alemán.A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 15 bombas guiadas y derribó 743 drones, de acuerdo con el ente castrense.En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.330 militares, detallan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 365 militares abatidos.Se suman a estas bajas más de 340 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 225 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20260801/por-que-ustedes-dicen-lo-contrario-la-familia-de-un-exoficial-ucraniano-reeduco-a-su-hija-tras-las-1174506318.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/01/1174508144_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_cdf8dce0c5a86cfee842fb262088f842.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las FFAA de Rusia liberan 2 localidades y golpean la producción de drones ucraniana en la última jornada
Durante la última jornada, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron los asentamientos de Ólgovka, en la región de Járkov, y Liubitskoye, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas alcanzaron instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones ucranianos y sus componentes, agregan.
"Las unidades del grupo de fuerzas Oeste, como resultado de acciones decididas, establecieron el control sobre la localidad de Ólgovka en la región de Járkov", señala el comunicado.
Por su parte, los combatientes del grupo de tropas Este "continuaron su avance en profundidad de la defensa del enemigo y liberaron la localidad de Liubitskoye en la región de Zaporozhie", añade.
Asimismo, el Ejército ruso asestó golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron ocho vehículos blindados, incluidos tres Humvee estadounidenses y un Marder alemán.
A su vez, la defensa antiaérea de Rusia interceptó 15 bombas guiadas y derribó 743 drones, de acuerdo con el ente castrense.
En las últimas 24 horas, Kiev perdió unos 1.330 militares, detallan desde el Ministerio. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Este, con más de 365 militares abatidos.
Se suman a estas bajas más de 340 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Centro, más de 225 en la de la agrupación Norte, más de 210 en la del grupo Oeste, hasta 150 en la del grupo Sur y alrededor de 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 194.261 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.389 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.975 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 68.025 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.