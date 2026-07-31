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Rusia libera 12 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 12 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Stenki, en la república popular de Donetsk, y Verovka, en la región de Járkov... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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Por su parte, el grupo Norte se hizo con el control de Verovka, agregaron.Aparte de eso, las tropas rusas tomaron el control de las localidades de Nóvaya Sech, Mógritsa y Málaya Slobodka, en la región de Sumi, Yurchenkovo, en la región de Járkov, Shevchenko, Tórskoye, Krasni Kut, Svétloye y Krasnoyárskoye, en la república popular de Donetsk, junto con Kommunárovka, en la región de Dnepropetrovsk, se desprende del informe semanal.En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.510 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.Se suman a estas bajas más de 2.500 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 1.495 en la de la agrupación Norte, más de 1.500 en la del grupo Oeste, más de 1.290 en la del grupo Sur y alrededor de 340 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y 15 combinados con armas de alta precisión y drones contra la industria militar ucraniana, la infraestructura de energía, transporte y puertos, utilizada por las FFAA de Ucrania. En particular, fueron alcanzados 31 buques.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 69 bombas guiadas, siete proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, dos misiles de largo alcance guiados Neptun, además de derribar 5.103 drones ucranianos.La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas. Las tropas rusas también alcanzaron 94 vehículos blindados.

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