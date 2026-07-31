Rusia libera 12 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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En el último día, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Stenki, en la república popular de Donetsk, y Verovka, en la región de Járkov, además de 10 asentamientos más en la última semana, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Asimismo, del 25 al 31 de julio, Ucrania perdió unos 9.635 soldados.
"Ayer [30 de julio], como resultado de acciones decisivas de unidades del grupo de fuerzas Sur, fue liberada la localidad de Stenki, en la república popular de Donetsk", señala el informe semanal.
Por su parte, el grupo Norte se hizo con el control de Verovka, agregaron.
Aparte de eso, las tropas rusas tomaron el control de las localidades de Nóvaya Sech, Mógritsa y Málaya Slobodka, en la región de Sumi, Yurchenkovo, en la región de Járkov, Shevchenko, Tórskoye, Krasni Kut, Svétloye y Krasnoyárskoye, en la república popular de Donetsk, junto con Kommunárovka, en la región de Dnepropetrovsk, se desprende del informe semanal.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 2.510 militares ucranianos abatidos, detallan desde la entidad castrense.
Se suman a estas bajas más de 2.500 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Este, hasta 1.495 en la de la agrupación Norte, más de 1.500 en la del grupo Oeste, más de 1.290 en la del grupo Sur y alrededor de 340 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA de Rusia realizaron un ataque masivo y 15 combinados con armas de alta precisión y drones contra la industria militar ucraniana, la infraestructura de energía, transporte y puertos, utilizada por las FFAA de Ucrania. En particular, fueron alcanzados 31 buques.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó 69 bombas guiadas, siete proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, dos misiles de largo alcance guiados Neptun, además de derribar 5.103 drones ucranianos.
La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó tres lanchas no tripuladas. Las tropas rusas también alcanzaron 94 vehículos blindados.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 193.518 drones, 669 sistemas de misiles antiaéreos, 30.380 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.963 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.917 vehículos militares especiales.
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