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La violencia se apodera de las calles en Ceuta
La violencia se apodera de las calles en Ceuta
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Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre... 31.07.2026, Sputnik Mundo
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Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre los locales y los recién llegados. Durante toda la noche, los migrantes se enfrentaron con los agentes del orden, con daños registrados en la propiedad privada y autos incendiados. También se informa que los negocios locales fueron saqueados en medio de los violentos altercados. Según reportan los testigos y muestran las imágenes difundidas en las redes sociales, algunos de los lugareños incluso se reunieron en grandes grupos y patrullan las calles como milicias.Anteriormente, el Ministerio del Interior había informado de que, según sus estimaciones, unos 49.000 inmigrantes entraron en Ceuta por mar y tierra desde Marruecos durante las últimas 24 horas, lo que supuso la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021. Ambos países reforzaron la seguridad, pero los cruces continuaron ese viernes. Se confirmaron 19 fallecidos.
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La violencia se apodera de las calles en Ceuta

08:22 GMT 31.07.2026 (actualizado: 08:33 GMT 31.07.2026)
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Migrantes llegan a Ceuta - Sputnik Mundo, 1920, 31.07.2026
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Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre los locales y los recién llegados. Se informa que el número de cuerpos de migrantes rescatados del mar en Ceuta ha aumentado a 19 en medio de la crisis migratoria.
Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre los locales y los recién llegados.
Durante toda la noche, los migrantes se enfrentaron con los agentes del orden, con daños registrados en la propiedad privada y autos incendiados. También se informa que los negocios locales fueron saqueados en medio de los violentos altercados.
Según reportan los testigos y muestran las imágenes difundidas en las redes sociales, algunos de los lugareños incluso se reunieron en grandes grupos y patrullan las calles como milicias.
Anteriormente, el Ministerio del Interior había informado de que, según sus estimaciones, unos 49.000 inmigrantes entraron en Ceuta por mar y tierra desde Marruecos durante las últimas 24 horas, lo que supuso la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021. Ambos países reforzaron la seguridad, pero los cruces continuaron ese viernes. Se confirmaron 19 fallecidos.
Los migrantes cruzan desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta. - Sputnik Mundo, 1920, 30.07.2026
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