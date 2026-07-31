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La violencia se apodera de las calles en Ceuta

La violencia se apodera de las calles en Ceuta

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Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre... 31.07.2026, Sputnik Mundo

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Tras la irrupción de miles de inmigrantes marroquíes en el enclave de España en el continente africano, se están avistando cada vez más enfrentamientos entre los locales y los recién llegados. Durante toda la noche, los migrantes se enfrentaron con los agentes del orden, con daños registrados en la propiedad privada y autos incendiados. También se informa que los negocios locales fueron saqueados en medio de los violentos altercados. Según reportan los testigos y muestran las imágenes difundidas en las redes sociales, algunos de los lugareños incluso se reunieron en grandes grupos y patrullan las calles como milicias.Anteriormente, el Ministerio del Interior había informado de que, según sus estimaciones, unos 49.000 inmigrantes entraron en Ceuta por mar y tierra desde Marruecos durante las últimas 24 horas, lo que supuso la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021. Ambos países reforzaron la seguridad, pero los cruces continuaron ese viernes. Se confirmaron 19 fallecidos.

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