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Las Fuerzas Armadas rusas liberan 4 asentamientos en la última jornada

Las Fuerzas Armadas rusas liberan 4 asentamientos en la última jornada

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron las localidades de Krasnoyárskoye, en la república popular de Donetsk, Yurchenkovo, en la región de Járkov, Mógritsa y... 30.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-30T14:31+0000

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Asimismo, el establecimiento del control sobre las localidades en las regiones de Járkov y Sumi contribuye a la ampliación de la franja de seguridad a lo largo de la frontera de Rusia.En cuanto a las bajas ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 350 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania, indican desde la cartera castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 195 militares.Además, las tropas rusas asestaron golpes contra un lanzador del sistema de misiles antiaéreos S-125 Pechora, almacenes de armas y municiones, los talleres de producción y los lugares de almacenamiento de drones, la infraestructura de combustible, energía y transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas.Las FFAA rusas también alcanzaron 19 vehículos blindados. La defensa antiaérea de Rusia, por su parte, interceptó 13 bombas guiadas, dos proyectiles del sistema Himars y derribó 712 drones.

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