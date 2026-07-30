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El 'sheriff' planetario define el momento correcto para cada elección
El 'sheriff' planetario define el momento correcto para cada elección
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El presidente de EEUU habló sobre la realización de elecciones en Venezuela, señalando que "todavía no están realmente listos", agregando que "Delcy... 30.07.2026, Sputnik Mundo
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15:00 GMT 30.07.2026 (actualizado: 15:13 GMT 30.07.2026)
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El presidente de EEUU habló sobre la realización de elecciones en Venezuela, señalando que "todavía no están realmente listos", agregando que "Delcy [Rodríguez, la presidenta encargada] ha estado haciendo un trabajo fantástico". Sus dichos hacen cuestionar el respeto a la soberanía y la injerencia expresa de potencias externas.
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Presentación del programa
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Un mandatario que define la política de otro Estado soberano
12:35
Así se muestra de forma grandilocuente la realidad a conveniencia
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El autoconvencimiento de un falso escenario
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