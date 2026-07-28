https://noticiaslatam.lat/20260728/parlamento-de-nicaragua-da-luz-verde-al-acuerdo-de-amistad-entre-managua-y-donetsk-1174447284.html

Parlamento de Nicaragua da luz verde al acuerdo de amistad entre Managua y Donetsk

Parlamento de Nicaragua da luz verde al acuerdo de amistad entre Managua y Donetsk

Sputnik Mundo

La Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo sobre el Establecimiento de Relaciones de Amistad entre la ciudad de Managua y la ciudad de Donetsk, en Rusia, con el... 28.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-28T17:56+0000

2026-07-28T17:56+0000

2026-07-28T17:56+0000

américa latina

nicaragua

política

donetsk

managua

relaciones internacionales

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/1c/1174447125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_636dcf1729d1d2c0b9db44c80d08f52a.jpg

El convenio busca fortalecer los vínculos de cooperación entre ambas ciudades mediante el intercambio de experiencias y el impulso de iniciativas en áreas como desarrollo económico, salud, educación, tecnología, cultura y deporte. Además, promoverá el intercambio cultural y comercial, así como el fortalecimiento de los lazos históricos entre Nicaragua y Rusia.Tras la aprobación legislativa, el acuerdo será remitido a la Presidencia de la República para su ratificación y posterior notificación oficial a la parte rusa, conforme a los procedimientos establecidos para su entrada en vigor.La capital de Nicaragua y la de la república popular de Donetsk firmaron el acuerdo de amistad durante el XXIX Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) que se celebró del 3 al 6 de junio de 2026. El documento fue suscrito por el asesor presidencial de Nicaragua para la cooperación con Rusia, Laureano Ortega Murillo, y el vicealcalde de Donetsk, Ígor Saprikin, quien lo calificó como "histórico".

https://noticiaslatam.lat/20260728/asamblea-nacional-de-nicaragua-crea-una-comision-especial-para-consulta-sobre-la-reforma-parcial-a-1174445709.html

nicaragua

donetsk

managua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Marcela Rivera https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144554922_156:0:556:400_100x100_80_0_0_3ad7b27f8e4e48cbe50ba2d8470f9896.jpg

nicaragua, política, donetsk, managua, relaciones internacionales