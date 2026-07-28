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La Unión Europea de Gimnasia ratifica el uso de los símbolos nacionales de Rusia en las competiciones

La Unión Europea de Gimnasia ratifica el uso de los símbolos nacionales de Rusia en las competiciones

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La asamblea general extraordinaria de la Unión Europea de Gimnasia (European Gymnastics) dio luz verde a la participación de los deportistas rusos en los... 28.07.2026, Sputnik Mundo

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No obstante, para las competiciones cuyos derechos de organización se hayan concedido hasta el 28 de julio de 2026, podrá aplicarse el régimen transitorio.El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics) autorizó que los deportistas rusos participaran en competiciones internacionales con la bandera y el himno de su país.

https://noticiaslatam.lat/20260626/la-federacion-rumana-de-gimnasia-debe-enfrentarse-a-sanciones-por-prohibir-la-bandera-rusa-destaca-1174065097.html

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