La Unión Europea de Gimnasia ratifica el uso de los símbolos nacionales de Rusia en las competiciones
© Sputnik / Alexey Filippov / Acceder al contenido multimediaAtletas que representan a Rusia realizan una rutina con cintas durante la final de la competición internacional de gimnasia rítmica Strongest Cup 2025
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La asamblea general extraordinaria de la Unión Europea de Gimnasia (European Gymnastics) dio luz verde a la participación de los deportistas rusos en los torneos europeos con la simbología nacional, informa el servicio de prensa de la Federación Rusa de Gimnasia.
"La norma general para las competiciones organizadas bajo los auspicios de European Gymnastics pasa a ser la participación de los deportistas rusos bajo la bandera nacional y con el himno", señala.
No obstante, para las competiciones cuyos derechos de organización se hayan concedido hasta el 28 de julio de 2026, podrá aplicarse el régimen transitorio.
El 17 de mayo, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gimnasia (World Gymnastics) autorizó que los deportistas rusos participaran en competiciones internacionales con la bandera y el himno de su país.
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