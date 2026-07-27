https://noticiaslatam.lat/20260727/sheinbaum-responde-a-acusacion-de-milei-no-hay-ninguna-campana-1174438364.html

Sheinbaum responde a acusación de Milei: "No hay ninguna campaña"

Sheinbaum responde a acusación de Milei: "No hay ninguna campaña"

Sputnik Mundo

El Gobierno de México no ha diseñado ni apoyado ninguna estrategia de comunicación en contra de Argentina ni de sus gobernantes, aseguró la mandataria mexicana... 27.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-27T22:26+0000

2026-07-27T22:26+0000

2026-07-27T22:26+0000

américa latina

política

javier milei

claudia sheinbaum

argentina

méxico

eeuu

gobierno de méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/16/1172696298_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_2208e9ef1730d4f7cd102ec6e96bc08a.jpg

El presidente de ese país sudamericano, Javier Milei, acusó a México de haber respaldado una supuesta "campaña antiargentina" durante el Mundial de Fútbol 2026, en el que la Albiceleste fue duramente criticada por varias decisiones arbitrales que presuntamente estuvieron a su favor.Días antes, Milei dio una entrevista a una televisora local, en la que acusó, sin pruebas, que el Gobierno de Brasil financió una supuesta campaña contra Argentina durante la Copa del Mundo y que dicha estrategia también habría contado con el respaldo de México y del Partido Demócrata de EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20260727/milei-acusa-a-brasil-mexico-y-hasta-el-partido-democrata-de-eeuu-de-financiar-una-campana-1174430435.html

argentina

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, javier milei, claudia sheinbaum, argentina, méxico, eeuu, gobierno de méxico