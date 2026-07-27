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Sheinbaum responde a acusación de Milei: "No hay ninguna campaña"
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El Gobierno de México no ha diseñado ni apoyado ninguna estrategia de comunicación en contra de Argentina ni de sus gobernantes, aseguró la mandataria mexicana... 27.07.2026, Sputnik Mundo
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El presidente de ese país sudamericano, Javier Milei, acusó a México de haber respaldado una supuesta "campaña antiargentina" durante el Mundial de Fútbol 2026, en el que la Albiceleste fue duramente criticada por varias decisiones arbitrales que presuntamente estuvieron a su favor.Días antes, Milei dio una entrevista a una televisora local, en la que acusó, sin pruebas, que el Gobierno de Brasil financió una supuesta campaña contra Argentina durante la Copa del Mundo y que dicha estrategia también habría contado con el respaldo de México y del Partido Demócrata de EEUU.
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Sheinbaum responde a acusación de Milei: "No hay ninguna campaña"

22:26 GMT 27.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
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El Gobierno de México no ha diseñado ni apoyado ninguna estrategia de comunicación en contra de Argentina ni de sus gobernantes, aseguró la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.
El presidente de ese país sudamericano, Javier Milei, acusó a México de haber respaldado una supuesta "campaña antiargentina" durante el Mundial de Fútbol 2026, en el que la Albiceleste fue duramente criticada por varias decisiones arbitrales que presuntamente estuvieron a su favor.

"Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún Gobierno del mundo", apuntó.

Días antes, Milei dio una entrevista a una televisora local, en la que acusó, sin pruebas, que el Gobierno de Brasil financió una supuesta campaña contra Argentina durante la Copa del Mundo y que dicha estrategia también habría contado con el respaldo de México y del Partido Demócrata de EEUU.
Javier Milei, presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
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Milei acusa a Brasil, México y hasta el Partido Demócrata de EEUU de financiar una "campaña anti-Argentina"
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