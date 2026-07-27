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Tragedia en el sur de México: hay tres fallecidas y más de 30 heridos por explosión de pirotecnia

Tragedia en el sur de México: hay tres fallecidas y más de 30 heridos por explosión de pirotecnia

Sputnik Mundo

Los hechos ocurrieron en el pueblo de Real del Limón, ubicado en el municipio de Cocula, estado de Guerrero (sur), luego de que un estallido se registró en un... 27.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-27T04:16+0000

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Las víctimas fatales —de 65, 55 y 30 años, respectivamente— fallecieron debido a la gravedad de las quemaduras mientras eran trasladadas de urgencia al Hospital General de Iguala.De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el siniestro se desencadenó cuando una chispa generada por la quema del tradicional "torito" pirotécnico alcanzó las instalaciones donde se resguardaba el material explosivo. La detonación consecuente ocurrió en las inmediaciones del templo local, provocando no solo la emergencia médica, sino también severas afectaciones estructurales en la bóveda, la techumbre y una de las torres del campanario de la iglesia comunitaria.Entre las decenas de personas heridas se contabilizan menores de edad, de tan solo tres y cinco años. Ante la severidad del cuadro clínico de los lesionados, las autoridades confirmaron que al menos diez pacientes requerirán traslado prioritario a hospitales especializados en la Ciudad de México y el Estado de México.

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