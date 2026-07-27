Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260727/moscu-buscara-castigar-a-los-responsables-de-la-muerte-de-ninos-por-acciones-de-kiev-denuncia-la-1174433817.html
Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa
Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa
Sputnik Mundo
En total, 86 personas murieron y otras 409 resultaron heridas en ataques de las FFAA de Ucrania contra la población civil entre el 15 y el 24 de julio, según... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T17:02+0000
2026-07-27T17:02+0000
internacional
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
maría zajárova
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165823164_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_72a192172d2d5507e16d3ad4e294fe74.jpg
Añadió que las autoridades ucranianas son conscientes de que no pueden ganar en el campo de batalla, por eso recurren a ataques contra civiles.Señaló que estos crímenes de guerra cometidos por Kiev cuentan con el pleno apoyo de una parte de la comunidad internacional que se autoproclama "progresista".En este contexto, denunció el resurgimiento de las ideas neonazis en Europa occidental.El 27 de julio se celebra el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás. Desde 2014, el número de menores fallecidos superó los 370, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
https://noticiaslatam.lat/20260727/rusia-alcanzara-sus-objetivos-en-la-operacion-militar-especial-precisa-putin-1174433027.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/19/1165823164_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_bc741b3d39026dc3367f4fd4ec251c64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, maría zajárova
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, maría zajárova

Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa

17:02 GMT 27.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
María Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En total, 86 personas murieron y otras 409 resultaron heridas en ataques de las FFAA de Ucrania contra la población civil entre el 15 y el 24 de julio, según el balance presentado por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
"Las terribles estadísticas de los crímenes del sangriento régimen de Kiev. [Ellos] atacan deliberadamente precisamente a los niños", recalcó la funcionaria.
Añadió que las autoridades ucranianas son conscientes de que no pueden ganar en el campo de batalla, por eso recurren a ataques contra civiles.
Señaló que estos crímenes de guerra cometidos por Kiev cuentan con el pleno apoyo de una parte de la comunidad internacional que se autoproclama "progresista".
"No es tanto que [en Occidente] hagan la vista gorda, sino que lo fomentan de todas las formas posibles mediante el suministro de armas, la entrega de medios cada vez más modernos y el apoyo político e informativo", recalcó.
Vladímir Putin, presidente ruso, en la ceremonia de entrega de las medallas de oro al Héroe del Trabajo de la Federación Rusa, 12 de junio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
Internacional
Rusia alcanzará sus objetivos en la operación militar especial, precisa Putin | Videos
11:12 GMT
En este contexto, denunció el resurgimiento de las ideas neonazis en Europa occidental.
"Tras llevarles la liberación, no solo la vida, sino, lo que es más importante, la verdadera libertad, vemos cómo aprovecharon de ella. Les duró 80 años y ahora esa misma Europa occidental intenta por todos los medios volver a convertirse en ese monstruo militarista neonazi", enfatizó.
El 27 de julio se celebra el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás. Desde 2014, el número de menores fallecidos superó los 370, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала