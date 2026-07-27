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Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa

Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa

Sputnik Mundo

En total, 86 personas murieron y otras 409 resultaron heridas en ataques de las FFAA de Ucrania contra la población civil entre el 15 y el 24 de julio, según... 27.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-27T17:02+0000

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Añadió que las autoridades ucranianas son conscientes de que no pueden ganar en el campo de batalla, por eso recurren a ataques contra civiles.Señaló que estos crímenes de guerra cometidos por Kiev cuentan con el pleno apoyo de una parte de la comunidad internacional que se autoproclama "progresista".En este contexto, denunció el resurgimiento de las ideas neonazis en Europa occidental.El 27 de julio se celebra el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás. Desde 2014, el número de menores fallecidos superó los 370, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.

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