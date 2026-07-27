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Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa
Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa
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En total, 86 personas murieron y otras 409 resultaron heridas en ataques de las FFAA de Ucrania contra la población civil entre el 15 y el 24 de julio, según... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T17:02+0000
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Añadió que las autoridades ucranianas son conscientes de que no pueden ganar en el campo de batalla, por eso recurren a ataques contra civiles.Señaló que estos crímenes de guerra cometidos por Kiev cuentan con el pleno apoyo de una parte de la comunidad internacional que se autoproclama "progresista".En este contexto, denunció el resurgimiento de las ideas neonazis en Europa occidental.El 27 de julio se celebra el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás. Desde 2014, el número de menores fallecidos superó los 370, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
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Moscú buscará castigar a los responsables de la muerte de niños por acciones de Kiev, denuncia la Cancillería rusa
En total, 86 personas murieron y otras 409 resultaron heridas en ataques de las FFAA de Ucrania contra la población civil entre el 15 y el 24 de julio, según el balance presentado por la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.
"Las terribles estadísticas de los crímenes del sangriento régimen de Kiev. [Ellos] atacan deliberadamente precisamente a los niños", recalcó la funcionaria.
Añadió que las autoridades ucranianas son conscientes de que no pueden ganar en el campo de batalla, por eso recurren a ataques contra civiles.
Señaló que estos crímenes de guerra cometidos por Kiev cuentan con el pleno apoyo de una parte de la comunidad internacional que se autoproclama "progresista".
"No es tanto que [en Occidente] hagan la vista gorda, sino que lo fomentan de todas las formas posibles mediante el suministro de armas, la entrega de medios cada vez más modernos y el apoyo político e informativo", recalcó.
En este contexto, denunció el resurgimiento de las ideas neonazis en Europa occidental.
"Tras llevarles la liberación, no solo la vida, sino, lo que es más importante, la verdadera libertad, vemos cómo aprovecharon de ella. Les duró 80 años y ahora esa misma Europa occidental intenta por todos los medios volver a convertirse en ese monstruo militarista neonazi", enfatizó.
El 27 de julio se celebra el Día de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra en Donbás. Desde 2014, el número de menores fallecidos superó los 370, según los datos del comisionado del Ministerio de Exteriores ruso para los crímenes de Kiev, Rodión Miróshnik.
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