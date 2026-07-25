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Milei critica al Foro de Sao Paulo durante su viaje a Brasil
Milei critica al Foro de Sao Paulo durante su viaje a Brasil
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El mandatario argentino, Javier Milei, lanzó comentarios negativos contra esta agrupación, ello durante el evento donde se nominó oficialmente a Flavio... 25.07.2026, Sputnik Mundo
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En su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal en Sao Paulo (sureste), el jefe de Estado sudamericano criticó lo que describió como una red transnacional para la difusión del socialismo en América Latina. El Foro de Sao Paulo se creó en julio de 1990 en la ciudad brasileña del mismo nombre, por iniciativa de Lula da Silva, entonces dirigente del Partido de los Trabajadores, y del líder cubano Fidel Castro, reuniendo a grupos políticos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe.
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Milei critica al Foro de Sao Paulo durante su viaje a Brasil

23:45 GMT 25.07.2026
© AP Photo / Ettore ChiereguiniJavier Milei y Flavio Bolsonaro.
Javier Milei y Flavio Bolsonaro. - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2026
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El mandatario argentino, Javier Milei, lanzó comentarios negativos contra esta agrupación, ello durante el evento donde se nominó oficialmente a Flavio Bolsonaro como candidato presidencial.
En su discurso en la Convención Nacional del Partido Liberal en Sao Paulo (sureste), el jefe de Estado sudamericano criticó lo que describió como una red transnacional para la difusión del socialismo en América Latina.
"El socialismo del siglo XXI ha echado raíces profundas en este país, siendo el tristemente célebre Foro de Sao Paulo, fundado por Lula da Silva (...). Es una red clave para la difusión del comunismo en el continente", afirmó.
El Foro de Sao Paulo se creó en julio de 1990 en la ciudad brasileña del mismo nombre, por iniciativa de Lula da Silva, entonces dirigente del Partido de los Trabajadores, y del líder cubano Fidel Castro, reuniendo a grupos políticos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe.
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