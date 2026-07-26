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Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU

Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU

Sputnik Mundo

"Lo que hizo Estados Unidos fue una violación flagrante y grave de varias disposiciones de este acuerdo, y por tercera vez, la diplomacia ha sido traicionada"... 26.07.2026, Sputnik Mundo

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El vocero afirmó que Washington está intercambiando mensajes, pero la prioridad de Irán es defender su soberanía, integridad territorial y a su pueblo contra los crímenes de guerra estadounidenses.Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

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