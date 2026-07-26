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Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU
Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU
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"Lo que hizo Estados Unidos fue una violación flagrante y grave de varias disposiciones de este acuerdo, y por tercera vez, la diplomacia ha sido traicionada"... 26.07.2026, Sputnik Mundo
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El vocero afirmó que Washington está intercambiando mensajes, pero la prioridad de Irán es defender su soberanía, integridad territorial y a su pueblo contra los crímenes de guerra estadounidenses.Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
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Irán sentencia que su defensa es primero luego de que "la diplomacia ha sido traicionada" por EEUU

23:23 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Vahid SalemiIrán respondió a los recientes ataques de EEUU
Irán respondió a los recientes ataques de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
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"Lo que hizo Estados Unidos fue una violación flagrante y grave de varias disposiciones de este acuerdo, y por tercera vez, la diplomacia ha sido traicionada", declaró a 'Fars' el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.
El vocero afirmó que Washington está intercambiando mensajes, pero la prioridad de Irán es defender su soberanía, integridad territorial y a su pueblo contra los crímenes de guerra estadounidenses.

"Una vez más, tras firmar el memorando de entendimiento, que fue firmado personalmente por el presidente de Estados Unidos [Donald Trump], violaron el mismo acuerdo", subrayó.

Irán y EEUU reanudaron el intercambio de ataques en la noche del 7 al 8 de julio, menos de tres semanas después de que los presidentes de ambos países firmaran un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
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