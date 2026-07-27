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El Partido Demócrata "está en bancarrota", reporta la prensa estadounidense
El Partido Demócrata "está en bancarrota", reporta la prensa estadounidense
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A falta de 100 días para las elecciones de medio término, el Comité Nacional Demócrata (DNC) atraviesa una severa crisis financiera que ha llevado a sus... 27.07.2026, Sputnik Mundo
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Según el reporte, la cúpula del partido opositor ha pedido a sus proveedores que posterguen el envío de facturas hasta después de los comicios para ocultar la gravedad de su déficit.La disparidad en la recaudación de fondos entre los dos principales partidos de EEUU es abismal: mientras el bando republicano cuenta con un super-PAC de 400 millones de dólares y un comité nacional con casi 130 millones en efectivo, la institución demócrata registra una deuda de dos millones, pese a haber pedido el año pasado un préstamo de 15 millones.Además, se señala que el DNC ya ha avisado a las organizaciones electorales que durante este ciclo no recibirán dinero de ellos para financiar las campañas de sus candidatos en las contiendas para legislador y senador de este año.Esta brecha financiera ha desatado una creciente ansiedad entre los principales líderes del partido, afirma el medio, especialmente en su presidente Ken Martin, quien presuntamente arrojó su teléfono a un subalterno durante una discusión, derivando en una queja formal ante Recursos Humanos.
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El Partido Demócrata "está en bancarrota", reporta la prensa estadounidense

07:50 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Musadeq SadeqPin del Partido Demócrata
Pin del Partido Demócrata - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
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A falta de 100 días para las elecciones de medio término, el Comité Nacional Demócrata (DNC) atraviesa una severa crisis financiera que ha llevado a sus directivos a recurrir a maniobras contables drásticas, afirma una investigación publicada por la prensa estadounidense.
Según el reporte, la cúpula del partido opositor ha pedido a sus proveedores que posterguen el envío de facturas hasta después de los comicios para ocultar la gravedad de su déficit.
La disparidad en la recaudación de fondos entre los dos principales partidos de EEUU es abismal: mientras el bando republicano cuenta con un super-PAC de 400 millones de dólares y un comité nacional con casi 130 millones en efectivo, la institución demócrata registra una deuda de dos millones, pese a haber pedido el año pasado un préstamo de 15 millones.
Javier Milei, presidente de Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
América Latina
Milei acusa a Brasil, México y hasta el Partido Demócrata de EEUU de financiar una "campaña anti-Argentina"
04:06 GMT
Además, se señala que el DNC ya ha avisado a las organizaciones electorales que durante este ciclo no recibirán dinero de ellos para financiar las campañas de sus candidatos en las contiendas para legislador y senador de este año.
Esta brecha financiera ha desatado una creciente ansiedad entre los principales líderes del partido, afirma el medio, especialmente en su presidente Ken Martin, quien presuntamente arrojó su teléfono a un subalterno durante una discusión, derivando en una queja formal ante Recursos Humanos.
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