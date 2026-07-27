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El FSB detiene a un ciudadano ruso acusado de espiar para Nueva Zelanda
El FSB detiene a un ciudadano ruso acusado de espiar para Nueva Zelanda
Sputnik Mundo
Un residente de la ciudad de Jabárovsk, en el este de Rusia, fue detenido por espionaje para Nueva Zelanda, comunicó el Servicio Federal de Seguridad ruso... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T10:00+0000
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internacional
rusia
nueva zelanda
jabárovsk
servicio federal de seguridad de rusia (fsb)
espionaje
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El sospechoso, nacido en 1971 y de nacionalidad rusa, "inició un contacto con representantes del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Nueva Zelanda" y les proporcionó "datos que podrían utilizarse en detrimento de la seguridad de Rusia", según el comunicado oficial.Durante un registro en su domicilio fueron descubiertos numerosos fajos de billetes por un monto estimado de 100.000 dólares.Actualmente, el sujeto permanece bajo custodia mientras está siendo investigado por alta traición.La inteligencia de Nueva Zelanda forma parte de la alianza de inteligencia Five Eyes (Cinco Ojos) que integra a Australia, Canadá, EEUU, Nueva Zelanda y al Reino Unido.
https://noticiaslatam.lat/20260713/el-fsb-ruso-frustra-un-ataque-ucraniano-a-gran-escala-con-drones-fpv-contra-los-aerodromos-rusos-1174262605.html
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rusia, nueva zelanda, jabárovsk, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), espionaje
rusia, nueva zelanda, jabárovsk, servicio federal de seguridad de rusia (fsb), espionaje

El FSB detiene a un ciudadano ruso acusado de espiar para Nueva Zelanda

10:00 GMT 27.07.2026
© Sputnik / Dmitri MakeevUn agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB)
Un agente del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
© Sputnik / Dmitri Makeev
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Un residente de la ciudad de Jabárovsk, en el este de Rusia, fue detenido por espionaje para Nueva Zelanda, comunicó el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).
El sospechoso, nacido en 1971 y de nacionalidad rusa, "inició un contacto con representantes del Servicio de Inteligencia de Seguridad de Nueva Zelanda" y les proporcionó "datos que podrían utilizarse en detrimento de la seguridad de Rusia", según el comunicado oficial.
"La inteligencia neozelandesa procuraba recabar información sobre la cooperación militar y técnico-militar de Rusia con países de Asia y el Pacífico", agregó el organismo.
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Durante un registro en su domicilio fueron descubiertos numerosos fajos de billetes por un monto estimado de 100.000 dólares.
Actualmente, el sujeto permanece bajo custodia mientras está siendo investigado por alta traición.
La inteligencia de Nueva Zelanda forma parte de la alianza de inteligencia Five Eyes (Cinco Ojos) que integra a Australia, Canadá, EEUU, Nueva Zelanda y al Reino Unido.
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