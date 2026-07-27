https://noticiaslatam.lat/20260727/diaz-canel-agradece-a-mexico-por-la-movilizacion-en-solidaridad-con-cuba-1174430195.html

Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba

Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba

Sputnik Mundo

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a través de sus redes sociales a México luego de que en la capital se llevara a cabo una marcha de respaldo... 27.07.2026, Sputnik Mundo

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Los participantes en la manifestación en la capital de México demandaron que se ponga fin al bloqueo económico y energético contra la isla.En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más.La marcha concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano".

https://noticiaslatam.lat/20260726/mexico-marcha-de-la-mano-de-cuba-el-bloqueo-de-eeuu-es-una-cobardia-1174428622.html

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