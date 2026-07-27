Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba

Los participantes en la manifestación en la capital de México demandaron que se ponga fin al bloqueo económico y energético contra la isla.En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más.La marcha concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano".
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a través de sus redes sociales a México luego de que en la capital se llevara a cabo una marcha de respaldo con la mayor de las Antillas, esto en el marco del aniversario del asalto al cuartel Moncada.
"Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca", escribió.
Los participantes en la manifestación en la capital de México demandaron que se ponga fin al bloqueo económico y energético contra la isla.
En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más.
La marcha concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano".
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