Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260727/diaz-canel-agradece-a-mexico-por-la-movilizacion-en-solidaridad-con-cuba-1174430195.html
Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba
Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba
Sputnik Mundo
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a través de sus redes sociales a México luego de que en la capital se llevara a cabo una marcha de respaldo... 27.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-27T03:54+0000
2026-07-27T03:54+0000
américa latina
méxico
cuba
eeuu
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170446772_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_fa62057f420afdc7bded8e80c9dc2a5e.jpg
Los participantes en la manifestación en la capital de México demandaron que se ponga fin al bloqueo económico y energético contra la isla.En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más.La marcha concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano".
https://noticiaslatam.lat/20260726/mexico-marcha-de-la-mano-de-cuba-el-bloqueo-de-eeuu-es-una-cobardia-1174428622.html
méxico
cuba
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/01/10/1170446772_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1da5d9d56c28f3cf51cb24beb549e157.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, cuba, eeuu
méxico, cuba, eeuu

Díaz-Canel agradece a México por la movilización en solidaridad con Cuba

03:54 GMT 27.07.2026
© Foto : X - @DiazCanelBMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 27.07.2026
© Foto : X - @DiazCanelB
Síguenos en
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel agradeció a través de sus redes sociales a México luego de que en la capital se llevara a cabo una marcha de respaldo con la mayor de las Antillas, esto en el marco del aniversario del asalto al cuartel Moncada.
"Una vez más en la vanguardia de la dignidad de Nuestra América. A todas y todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio, el abrazo agradecido de un pueblo que siempre encontró solidaridad en la noble y generosa tierra azteca", escribió.
Los participantes en la manifestación en la capital de México demandaron que se ponga fin al bloqueo económico y energético contra la isla.
En la protesta multitudinaria —que transcurrió en completa tranquilidad, sin ningún incidente ni violencia— acudieron personas de todas las edades, desde jóvenes estudiantes de las universidades públicas más reconocidas de México —como la UNAM, la UAM o el Politécnico— hasta comunidades obreras y campesinas, integrantes de sindicatos, miembros de partidos políticos de izquierda, académicos y muchos más.
Marcha en respaldo a Cuba en el centro de México - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
América Latina
México marcha de la mano de Cuba: "El bloqueo de EEUU es una cobardía"
ayer, 22:49 GMT
La marcha concluyó en la sede de la exembajada de EEUU en la capital mexicana, donde banderas de México, Venezuela, Cuba, Palestina e Irán ondearon al calor de consignas como "Muerte al bloqueo gringo contra Cuba", "Defender a Cuba es defender a México" o "Hermano, cubano, siempre has sido mexicano".
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала