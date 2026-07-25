https://noticiaslatam.lat/20260725/suspenden-el-campeonato-de-atletismo-de-rusia-debido-a-un-ataque-ucraniano-1174413498.html

Suspenden indefinidamente el Campeonato de Atletismo de Rusia debido a un ataque ucraniano

Suspenden indefinidamente el Campeonato de Atletismo de Rusia debido a un ataque ucraniano

Sputnik Mundo

La ciudad de Ekaterimburgo, sede de un gran evento deportivo, fue atacada por drones ucranianos, por lo que las competiciones tuvieron que ser suspendidas... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T08:31+0000

2026-07-25T08:31+0000

2026-07-25T08:39+0000

internacional

⚽ deportes

ekaterimburgo

ucrania

drones

rusia

sociedad

federación de atletismo de rusia (araf)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/19/1174413338_0:311:3086:2047_1920x0_80_0_0_3cca727d87d4a892fd5b6c60a915020e.jpg

Tras la interrupción de las competiciones, el locutor del estadio instó a todos los presentes en el recinto a dirigirse a las zonas situadas bajo las gradas. Asimismo, desde la entidad agregaron que informarán sobre la reanudación de las competiciones, sin fijar un plazo concreto.Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los deportistas rusos. La ARAF, por su parte, informó de que había presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, comentó que existen buenas perspectivas judiciales para las demandas presentadas ante el TAS contra World Athletics y la Unión Internacional de Biatlón (IBU).

https://noticiaslatam.lat/20260723/especialistas-de-varios-paises-explican-por-que-bloquear-solo-a-los-atletas-rusos-perjudica-al-1174389717.html

ekaterimburgo

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, ekaterimburgo, ucrania, drones, rusia, sociedad, federación de atletismo de rusia (araf)