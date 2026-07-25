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Suspenden indefinidamente el Campeonato de Atletismo de Rusia debido a un ataque ucraniano
Suspenden indefinidamente el Campeonato de Atletismo de Rusia debido a un ataque ucraniano
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La ciudad de Ekaterimburgo, sede de un gran evento deportivo, fue atacada por drones ucranianos, por lo que las competiciones tuvieron que ser suspendidas... 25.07.2026, Sputnik Mundo
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Tras la interrupción de las competiciones, el locutor del estadio instó a todos los presentes en el recinto a dirigirse a las zonas situadas bajo las gradas. Asimismo, desde la entidad agregaron que informarán sobre la reanudación de las competiciones, sin fijar un plazo concreto.Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los deportistas rusos. La ARAF, por su parte, informó de que había presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, comentó que existen buenas perspectivas judiciales para las demandas presentadas ante el TAS contra World Athletics y la Unión Internacional de Biatlón (IBU).
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Suspenden indefinidamente el Campeonato de Atletismo de Rusia debido a un ataque ucraniano

08:31 GMT 25.07.2026 (actualizado: 08:39 GMT 25.07.2026)
© Sputnik / Ilya Khamov / Acceder al contenido multimediaCampeonato de Atletismo de Rusia 2026, Ekaterimburgo, Rusia
Campeonato de Atletismo de Rusia 2026, Ekaterimburgo, Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 25.07.2026
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La ciudad de Ekaterimburgo, sede de un gran evento deportivo, fue atacada por drones ucranianos, por lo que las competiciones tuvieron que ser suspendidas, informó la Federación de Atletismo de Rusia (ARAF).
Tras la interrupción de las competiciones, el locutor del estadio instó a todos los presentes en el recinto a dirigirse a las zonas situadas bajo las gradas.

"La seguridad de todos los participantes —atletas, espectadores, entrenadores y jueces— es la máxima prioridad", señala el comunicado de la federación.

Asimismo, desde la entidad agregaron que informarán sobre la reanudación de las competiciones, sin fijar un plazo concreto.
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Los biatlonistas y atletas rusos están excluidos de las competiciones internacionales desde 2022. El 7 de julio, el Comité Olímpico Internacional (COI) revocó las recomendaciones dirigidas a las federaciones internacionales sobre las restricciones a los atletas rusos.
Sin embargo, World Athletics declaró que, por el momento, no tiene intención de seguir las nuevas recomendaciones del COI y mantendrá la suspensión total de los deportistas rusos. La ARAF, por su parte, informó de que había presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
El ministro de Deportes de Rusia, Mijaíl Degtiariov, comentó que existen buenas perspectivas judiciales para las demandas presentadas ante el TAS contra World Athletics y la Unión Internacional de Biatlón (IBU).
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