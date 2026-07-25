https://noticiaslatam.lat/20260725/las-ffaa-rusas-derriban-mas-de-1000-drones-ucranianos-en-la-ultima-jornada-1174414969.html

Las FFAA rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en la última jornada

Las FFAA rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en la última jornada

Sputnik Mundo

En la última jornada de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas y derribó 1.060 drones, informan desde el Ministerio de Defensa de... 25.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-25T13:24+0000

2026-07-25T13:24+0000

2026-07-25T13:24+0000

defensa

rusia

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/19/1174415024_0:155:2970:1826_1920x0_80_0_0_983518b010a07826f6167abce8a13bc1.jpg

En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 365 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 265 militares.Asimismo, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron 19 vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 estadounidense, un radar de contrabatería RADA de fabricación israelí. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó una lancha no tripulada, señalan desde el organismo.

https://noticiaslatam.lat/20260724/guerra-al-comercio-que-busca-realmente-ucrania-bombardeando-almacenes-del-mayor-cibermercado-ruso-1174398186.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa