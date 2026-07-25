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Las FFAA rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en la última jornada
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En la última jornada de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas y derribó 1.060 drones, informan desde el Ministerio de Defensa de... 25.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-25T13:24+0000
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En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 365 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 265 militares.Asimismo, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Las tropas rusas también alcanzaron 19 vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 estadounidense, un radar de contrabatería RADA de fabricación israelí. La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó una lancha no tripulada, señalan desde el organismo.
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Las FFAA rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en la última jornada
En la última jornada de combates, la defensa antiaérea rusa interceptó ocho bombas guiadas y derribó 1.060 drones, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, en el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.480 militares, agregan desde el ente castrense.
En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de combate, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 385 militares ucranianos y el grupo Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania, de acuerdo con la entidad castrense.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 200 soldados ucranianos, mientras el grupo Este hasta 365 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 265 militares.
Asimismo, las Fuerzas Armadas de Rusia asestaron golpes contra centros logísticos, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, la infraestructura de combustible, energía, transporte y puertos utilizada por las FFAA de Ucrania, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Las tropas rusas también alcanzaron 19 vehículos blindados, una estación radar AN/TPQ-50 estadounidense, un radar de contrabatería RADA de fabricación israelí.
La Flota del Mar Negro, por su parte, destruyó una lancha no tripulada, señalan desde el organismo.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 189.475 drones, 667 sistemas de misiles antiaéreos, 30.305 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.766 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.903 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 67.404 vehículos militares especiales.
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